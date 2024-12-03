Останнє слово за суспільством: учені пояснили, чому ВІЛ не вдається перемогти досі

Уже багато десятиліть учені та лікарі розробляють все нові й зручніші методи захисту від вірусу імунодефіциту людини. Однак незважаючи на всі їхні старання, величезна невирішена проблема, що стосується мільйонів людей, зводить усі ці старання нанівець.

За минулі роки в глобальній боротьбі з ВІЛ був досягнутий значний прогрес: у період з 2010 по 2023 рік кількість нових випадків зараження знизилася на 39%. Незважаючи на це зниження, загальний показник на 2023 рік, що становить 1,3 мільйона нових випадків, далекий від цільового показника ЮНЕЙДС у 370 000, що свідчить про проблему, яка зберігається. Вчені вирішили розповісти, чому, незважаючи на весь прогрес, ця небезпечна хвороба продовжує наполегливо боротися з медициною в усьому світі, пише The Conversation.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Молоді жінки в країнах третього світу, як і раніше, страждають непропорційно великою мірою: на них припадає 27% нових випадків інфікування, а ймовірність зараження ВІЛ утричі вища, ніж у їхніх однолітків-чоловіків. Незважаючи на тенденцію до зниження кількості випадків інфікування серед молодих жінок у віці від 15 до 24 років, розрив у показниках інфікування між статями підкреслює критичну прогалину в профілактиці, вважає Гілтон Гамфріс, дипломований психолог-дослідник, який має ступінь доктора філософії у сфері громадської охорони здоров'я. Протягом 16 років він займався дослідженнями в галузі профілактики ВІЛ і є старшим науковим фахівцем Дослідницької ради з гуманітарних наук.

Важливо

Несподівана знахідка: у нашому тілі виявили ліки від хвороби, що вражає мільярди людей

На сьогодні розроблено широкий спектр методів профілактики ВІЛ, орієнтованих на користувача, таких як оральна доконтактна профілактика (PrEP), презервативи, вагінальні кільця та ін'єкційні препарати тривалої дії. Ці засоби, незважаючи на свою ефективність, значною мірою залежать від особистого ухвалення рішень людьми до моменту статевого зв'язку, в чому і криється частина проблеми.

Науковці-поведінківці запровадили систему "каскаду рішень", вважаючи, що розуміння когнітивного процесу, що лежить в основі ухвалення рішень щодо використання цих методів профілактики, має вирішальне значення для підвищення ефективності їхнього використання. Каскад рішень визначає ключові етапи, які проходять люди під час розгляду питання щодо профілактики ВІЛ: тригери, негайна реакція, оцінка переваг, здатність діяти та час ухвалення рішення.

Каскад починається з тригерів — зовнішніх підказок, таких як листівки служби охорони здоров'я, або внутрішніх сигналів, таких як занепокоєння після незахищеного сексу. Однак одна лише раціональна інформація, наприклад, статистичні дані про ефективність презервативів, часто не спонукає до дії, оскільки люди розставляють пріоритети залежно від сприйманої терміновості, пояснює Гамфріс. Наприклад, якщо в думках людини переважає фінансовий стрес, профілактика ВІЛ може відійти на другий план. Безпосередні реакції на ці тригери часто залежать від глибоко вкорінених упереджень та емоцій, що може перешкоджати використанню методів профілактики.

Наступні етапи включають оцінку передбачуваних вигод і витрат на дії. Особисті переконання, соціальна динаміка і довіра до джерел медичної допомоги істотно впливають на ці рішення. Практичні міркування, такі як доступ до послуг і впевненість у їх використанні, також відіграють вирішальну роль. Час — ще один найважливіший, але неврахований чинник — визначає, чи буде людина діяти негайно, чи відкладе рішення на невизначений термін.

Заходи, розроблені з урахуванням каскаду рішень, можуть поліпшити охоплення профілактикою, вважає Гамфріс. Такі стратегії мають залучати людей за допомогою різноманітних, легко сприйманих тригерів і сприяти позитивній реакції, протидіючи стигматизації. Крім того, підвищення доступності та зниження практичних бар'єрів, наприклад, пропозиція зрозумілих і прийнятних підліткам послуг або цифрових інструментів охорони здоров'я, може підвищити спроможність і готовність користувачів до дії щодо захисту від хвороби.

Раніше Фокус писав про таємну кімнату у нас в мозку, в якій може ховатися ВІЛ. Дослідження показало місце, де в мозку пацієнтів з ВІЛ може зачаїтися вірус.

Також Фокус писав про те, що вчені націлили нову молекулу на знищення найбільш живучого типу ВІЛ. Вірус довгий час грав у смертельно небезпечну гру в хованки, але токійські дослідники, можливо, знайшли спосіб покінчити з нею і, в майбутньому, із захворюванням, назавжди.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.