Свекруха сім місяців заважала невістці займатись сексом з її сином: чому вона це робила

Свекруха переїхала до квартири, в якій проживав її син та невістка, а свій власний будинок одразу виставила на продаж за значно нижчою ціною, ніж ринкова.

Свекруха протягом семи місяців заважала своїй невістці та сину займатися сексом, після того, як її власний чоловік загинув. Про це пише Mirror.

Подружжя відгуляло весілля рік тому. Раніше молодята не жили разом.

"Ми одружилися і поїхали жити разом в його квартиру. На жаль, через два місяці після нашого весілля його батько загинув в аварії. Моя свекруха і мій чоловік були спустошені, оскільки це сталося досить несподівано", — розповіла дівчина на Reddit.

Свекруха почала пропонувати синові, щоб подружжя переїхало до неї додому, аби скласти їй компанію. А коли вони відмовились, жінка сама переїхала до них та поселилась в одній з кімнат у двокімнатній квартирі.

Дівчина підкреслила, що її свекруха належить до тих матерів, які думають, що "жодна жінка не є достатньо хорошою для їхнього сина".

"Як пара, яка все ще перебувала в "медовому місяці", ми займалися сексом дуже часто. Щодня, навіть двічі на день. Це змінилося, коли приїхала моя теща, оскільки квартира маленька, і мені було некомфортно займатися цим, коли вона жила там", — зазначила дівчина.

Вона пояснила, що коли вона з чоловіком займалися сексом, свекруха постійно їх переривала.

"Неважливо, о котрій годині, навіть якщо це було о 3 годині ночі, вона несподівано вставала і стукала в наші двері, запитуючи: "Що ми робимо?". Або казала моєму чоловікові, що їй погано, бо болить голова, або щось подібне", — розповіла дівчина.

За її словами свекруха також критикувала її за начебто несмачну їжу та навіть звинуватила невістку у крадіжці.

"Це триває відтоді, як моя теща переїхала до нас, це були стресові сім місяців. Крім того, у мене немає ніякого особистого простору, вона критикує все, що я роблю, особливо мою їжу", — підкреслила дівчина.

Після того, як свекруха звинуватила невістку у крадіжці речей, у неї урвався терпець і вона переїхала жити до своїх батьків.

Через деякий час чоловік попросив матір повернутись до свого помешкання і коли це сталось пара зійшлась.

Згодом дівчина зробила новий допис на Reddit, в якому розповіла, що її свекруха, коли жила у подружжя, виставила свій власний будинок на продаж за ціною значно нижчою від ринкової.

"Вона (свекруха, — ред.) ні з ким не спілкувалася з того часу, як пішла. Ми також не знаємо, чи повернулася вона додому. А зараз все добре. Мій чоловік також подякував мені, тому що він не міг більше терпіти, що його мати живе в нашій квартирі. Я також чітко дала зрозуміти чоловікові, що якби його мати поводилася по-іншому, я б ніколи не була проти того, щоб вона залишилася з нами", — зазначила дівчина.

Нагадаємо, батько змусив свого 13-річного сина зайнятись сексом з повією.

Також Фокус писав про те, що чоловік їде з Бельгії до Великої Британії, щоб невідома жінка вдарила його в око.