Жінка розлучилася з чоловіком і отримала несподівану вимогу від свекрухи

Свекруха на ім'я Діана була засмучена розлученням і зажадала від колишньої невістки виплатити тисячі доларів за оренду та комунальні послуги.

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Жінка вирішила розлучитися з чоловіком і отримала несподівану вимогу від свекрухи. Вона зажадала від невістки оплату за два роки проживання в її будинку і пригрозила подати до суду. Про це на популярному форумі Reddit розповіла одна з користувачок.

Авторка поста пояснила, що нещодавно розлучилася з чоловіком Джейком. Протягом двох років шлюбу вони жили в будинку його матері, Діани.

"Вона запропонувала нам жити в неї, щоб ми могли заощадити", — написала дівчина.

Оповідачка зазначила, що свекруха регулярно наголошувала на тому факті, що вона використовує її побутові речі безкоштовно. Жінка акцентувала на тому, як зручно жити в неї, не оплачуючи оренду та комунальні послуги.

Ілюстративне фото Фото: Getty Images

Після розставання з чоловіком, вона з'їхала з дому свекрухи. Однак це викликало у Діани сильне невдоволення. Вона була засмучена розлученням і зажадала від колишньої невістки виплатити тисячі доларів за оренду та комунальні послуги за час їхнього проживання. Також свекруха звинуватила її в надмірному використанні пральної машини й пригрозила судом, щоб отримати оплату.

Авторка історії припустила, що таким чином Діана просто намагалася покарати її за те, що вона пішла від Джейка. Багато користувачів Reddit висловили думку, що без письмової угоди або контракту свекруха не зможе домогтися успіху в суді.

"Вона блефує", — написав один із них.

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