Женщина развелась с мужем и получила неожиданное требование от свекрови

Свекровь по имени Диана была расстроена разводом и потребовала от бывшей невестки выплатить тысячи долларов за аренду и коммунальные услуги.

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Женщина решила развестись с мужем и получила неожиданное требование от свекрови. Она потребовала от невестки оплату за два года проживания в ее доме и пригрозила подать в суд. Об этом на популярном форуме Reddit рассказала одна из пользовательниц.

Автор поста пояснила, что недавно рассталась с мужем Джейком. На протяжении двух лет брака они жили в доме его матери, Дианы.

"Она предложила нам жить у нее, чтобы мы могли сэкономить", — написала девушка.

Рассказчица отметила, что свекровь регулярно подчеркивала тот факт, что она использует ее бытовые вещи бесплатно. Женщина акцентировала внимание на том, как удобно жить у нее, не оплачивая аренду и коммунальные услуги.

Иллюстративное фото Фото: Getty Images

После расставания с мужем, она съехала из дома свекрови. Однако это вызвало у Дианы сильное недовольство. Она была расстроена разводом и потребовала от бывшей невестки выплатить тысячи долларов за аренду и коммунальные услуги за время их проживания. Также свекровь обвинила ее в чрезмерном использовании стиральной машины и пригрозила судом, чтобы получить оплату.

Автор истории предположила, что таким образом Диана просто пыталась наказать ее за уход от Джейка. Многие пользователи Reddit выразили мнение, что без письменного соглашения или контракта свекровь не сможет добиться успеха в суде.

"Она блефует", — написал один из них.

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