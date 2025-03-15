Жінка застудилась і попросила свекруху сходити за продуктами: що та принесла (фото)

Ця історія сподобалась багатьом користувачам мережі, які почали ділитись власним досвідом взаємостосунків зі свекрухами.

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23-річна Макензі Хаббелл з Мічигану (США) опинилася у скрутному становищі, коли вся її родина підчепила вірус. Виснажене хворобою сімейство не могло навіть сходити до продуктового магазину, тож коли свекруха запропонувала допомогу, жінка скромно попросила лише кілька найнеобхідніших речей. Однак те, що сталося далі, перевершило всі її очікування.

Замість кількох необхідних продуктів, свекруха привезла справжній склад їжі та напоїв: 16 пляшок оздоровчої води, велику коробку крекерів, два пакети курячих нагетсів, фарш з індички, полуницю, курячу грудку, а також книгу для онука та навіть подарунок на день народження.

"Я була шокована, але неймовірно вдячна. Вона зробила для нас усе можливе. Про хороших свекрух не часто почуєш, тож я подумала, що це буде приємною несподіванкою у стрічці новин", — розповіла Хаббелл, поділившись своїми емоціями в TikTok.

Макензі Хаббелл розповіла про вчинок свекрухи Фото: TikTok

Ця історія сподобалась багатьом користувачам TikTok, які почали ділитись власним досвідом взаємостосунків зі свекрухами.

"Це так бадьорить, коли хтось дякує свекрухам. Багато хто з нас саме такі", — прокоментувала одна жінка. Інша користувачка розповіла, як свекруха приїхала до неї після народження дітей, наповнила холодильник продуктами та купила одяг для всіх п'ятьох дітей.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про свекруху, яка зажадала компенсацію за два роки проживання в її будинку і навіть пригрозила судовим позовом. В іншій публікації ми писали, як свекруха протягом семи місяців заважала своїй невістці та сину займатися сексом, після того, як її власний чоловік загинув.