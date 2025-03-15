Женщина заболела и попросила свекровь сходить за продуктами: что та принесла (фото)

Эта история понравилась многим пользователям сети, которые начали делиться своим опытом взаимоотношений со свекровью.

Related video

23-летняя Макензи Хаббелл из Мичигана (США) оказалась в затруднительном положении, когда вся ее семья подцепила вирус. Истощенное болезнью семейство не могло даже сходить в продуктовый магазин, поэтому когда свекровь предложила помощь, женщина скромно попросила лишь несколько самых необходимых вещей. Однако то, что произошло дальше, превзошло все ее ожидания.

Вместо нескольких необходимых продуктов, свекровь привезла настоящий склад еды и напитков: 16 бутылок оздоровительной воды, большую коробку крекеров, два пакета куриных наггетсов, фарш из индейки, клубнику, куриную грудку, а также книгу для внука и даже подарок на день рождения.

"Я была шокирована, но невероятно благодарна. Она сделала для нас все возможное. О хороших свекровях не часто услышишь, поэтому я подумала, что это будет приятной неожиданностью в ленте новостей", — рассказала Хаббелл, поделившись своими эмоциями в TikTok.

Маккензи Хаббелл рассказала о поступке свекрови Фото: TikTok

Эта история понравилась многим пользователям TikTok, которые начали делиться своим опытом взаимоотношений со свекровью.

"Это так бодрит, когда кто-то благодарит свекровей. Многие из нас именно такие", — прокомментировала одна женщина. Другая пользовательница рассказала, как свекровь приехала к ней после рождения детей, наполнила холодильник продуктами и купила одежду для всех пятерых детей.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о свекрови, которая потребовала компенсацию за два года проживания в ее доме и даже пригрозила судебным иском. В другой публикации мы писали, как свекровь в течение семи месяцев мешала своей невестке и сыну заниматься сексом, после того, как ее собственный муж погиб.