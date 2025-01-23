"Мама заплатит и будет с нами": жених удивил свою жену после свадьбы

Свекровь пожелала присоединиться к молодоженам во время путешествия в Японию и остановиться в том же самом номере отеля. Интересно, что ее сын был не против.

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Невеста была крайне удивлена, когда узнала, что свекровь планирует присоединиться к ним с мужем в отпуске за границей. Молодая женщина поделилась этой историей на одном из тематических форумов на Reddit, чтобы услышать мнения других людей.

В своем посте автор пишет, что свекровь предложила оплатить отель, но взамен присоединиться к ним на шесть дней путешествия в Японию и остановиться в том же самом номере отеля. Интересно, что ее сын был совсем не против.

Отпуск с мамой

"Муж упомянул об этом вскользь, мол: "Авиабилеты дешевые, еда там хорошая". Услышав это, свекровь сказала: "Это хорошо, потому что я могу заплатить и поехать с вами". Тогда он предложил маме присоединиться", — вспоминает о том случае невеста, которая была, мягко говоря, не в восторге от такого развития событий.

Женщина спросила совета у других пользователей Reddit, будет ли грубостью с ее стороны забронировать себе отдельный номер.

Свекровь решила поехать с молодоженами в отпуск Фото: Pixels

"Я говорила с мужем об этом. Теперь должна морально подготовиться к тому, что в отпуске будет еще один человек, с которым придется разговаривать. Получается, что я не могу расслабиться в этой поездке", — добавляет она.

Реакция зрителей

Пользователи сети в массе своей поддержали это решение.

"Какой же это отпуск, если вы делите комнату с мужем и его матерью! Снимите отдельную комнату, а потом оставьте их вдвоем", — написал один из участников обсуждения;

Другая комментаторша добавила: "Я действительно не понимаю, его мать считает, что это нормально?";

"Не обвиняю вас в желании иметь собственную комнату. Вы должны сказать об этом мужу. Ему нужно взять под контроль свою маму, потому что это только начало, а она уже переходит черту", — отметил еще один пользователь.

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