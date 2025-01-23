"Мама заплатить і буде з нами": наречений здивував свою дружину після весілля

Свекруха забажала приєднатися до молодят під час подорожі до Японії й зупинитися в тому ж самому номері готелю. Цікаво, що її син був не проти.

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Наречена була вкрай здивованою, коли дізналася, що свекруха планує приєднатися до них з чоловіком у відпустці за кордоном. Молода жінка поділилась цією історією на одному з тематичних форумів на Reddit, аби почути думки інших людей.

У своєму дописі авторка пише, що свекруха запропонувала оплатити готель, але натомість приєднатися до них на шість днів подорожі до Японії й зупинитися в тому ж самому номері готелю. Цікаво, що її син був зовсім не проти.

Відпустка з мамою

"Чоловік згадав про це мимохідь, мовляв: "Авіаквитки дешеві, їжа там хороша". Почувши це, свекруха сказала: "Це добре, бо я можу заплатити й поїхати з вами". Тоді він запропонував мамі приєднатися", — згадує про той випадок наречена, яка була, м’яко кажучи, не в захваті від такого розвитку подій.

Жінка запитала поради в інших користувачів Reddit, чи буде грубістю з її боку забронювати собі окремий номер.

Свекруха вирішила поїхати з молодятами у відпустку Фото: Pixels

"Я говорила з чоловіком про це. Тепер повинна морально підготуватися до того, що у відпустці буде ще одна людина, з якою доведеться розмовляти. Виходить, що я не можу розслабитися в цій поїздці", — додає вона.

Реакція глядачів

Користувачі мережі у масі своїй підтримали це рішення.

"Яка ж це відпустка, якщо ви ділите кімнату з чоловіком і його матір'ю! Зніміть окрему кімнату, а потім залиште їх удвох", — написав один з учасників обговорення;

Інша коментаторка додала: "Я справді не розумію, його мати вважає, що це нормально?";

"Не звинувачую вас у бажанні мати власну кімнату. Ви повинні сказати про це чоловікові. Йому потрібно взяти під контроль свою маму, бо це лише початок, а вона вже переходить межу", — зазначив ще один користувач.

Нагадаємо, 27-річна Есте поділилася своїм розчаруванням через те, що чоловік, з яким вона ходила на перше побачення, запропонував розділити рахунок наприкінці вечора.

А от 38-річна інфлюенсерка Сюзан Мутесі витратила 100 000 фунтів стерлінгів ($126 тис.) на побачення в надії знайти коханого, і в кінці зрозуміла несподівану для себе річ.