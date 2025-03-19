Мати заснула з увімкненим феном біля новонародженої дитини: які наслідки це мало для немовляти

Жінку притягнули до кримінальної відповідальності за недбалість, що призвела до серйозних травм та оштрафували на 4 550 доларів.

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На Тайвані матір заснула з увімкненим феном поряд з новонародженою донькою, що врешті призвело до ампутації кількох кінцівок. Про це пише SCMP.

Жінка на ім'я Ву використовувала фен, щоб висушити вологе ліжко своєї дитини, але випадково заснула. Ніжки дитини були під впливом гарячого повітря протягом трьох годин, в результаті чого дівчинка дістала сильні опіки на ногах, що призвело до ампутації трьох пальців.

Коли мати прокинулася і побачила, що ноги її доньки вкрилися пухирями, то терміново зателефонувала до служби екстреної медичної допомоги і відвезла дитину до лікарні.

Медики встановили, що опіки охопили 15 відсотків поверхні тіла дитини, де відбулось непоправне пошкодження тканин. Дівчинці ампутували середній, безіменний палець та мізинець на лівій нозі.

Крім того Ву притягнули до кримінальної відповідальності за недбалість, що призвела до серйозних травм.

Під час судового процесу вона пояснила свій глибокий сон дією ліків від післяпологової депресії. Ву не очікувала, що фен може завдати таких серйозних опіків, особливо після того, як вона поклала доньку подалі від приладу.

Однак суддя підкреслив, що Ву повинна була ретельно зважити на ймовірність того, що її новонароджена дитина може ненавмисно змінити положення, перевернувшись або штовхнувшись. Також визнано, що тривалий вплив фена може призвести до опіків на шкірі людини.

Суд оцінив рівень освіти, життєвий досвід та інтелектуальні здібності Ву, дійшовши висновку, що вона повинна була володіти елементарним здоровим глуздом, щоб запобігти такій трагедії.

Після консультації з лікарнею прокурор визнав, що за сучасного рівня розвитку медицини, хоча ампутація пальців на нозі і вплине на здатність дочки ходити, вона не є некерованою травмою.

У результаті Ву засудили до п'яти місяців ув'язнення за нанесення тілесних ушкоджень з необережності та оштрафували на 4550 доларів.

Нагадаємо, жінка майже тиждень провела в розбитій машині, що опинилася в струмку.

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