Жінка майже тиждень провела в розбитій машині, що опинилася в струмку: як вона вибралася

За словами сім'ї, Бріонна Касселл зникла в середу після того, як покинула будинок своєї матері. Під час поїздки вона заснула за кермом, що призвело до аварії.

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На північному заході Індіани (США) виявлено зниклу жінку, яка майже тиждень провела в розбитій машині, що опинилася в струмку. 41-річна Бріонна Касселл була знайдена живою через шість днів після аварії. Про це пише ABC News.

За словами сім'ї, Касселл зникла в середу після того, як покинула дім своєї матері, прямуючи в район Вітфілд і ДеМотте. Під час поїздки вона заснула за кермом, що призвело до аварії.

"Вона заснула, з'їхала з дороги й потрапила в глибоку канаву, яку неможливо було побачити з траси", — розповів батько жінки Делмар Колдуелл.

Попри травми, відключений телефон і неможливість вибратися, Касселл змогла протриматися завдяки стійкості та підручним засобам. Вона використовувала свою толстовку, щоб збирати й пити воду. Однак їй доводилося терпіти сильний біль і відчайдушно кликати на допомогу, чуючи, як повз проїжджають машини.

Сім'я Касселл і рятувальні команди північно-західної Індіани вели пошуки протягом шести днів. Офіс шерифа округу Ньютон повідомив, що її автомобіль виявив випадковий перехожий, який працював з обладнанням компанії Deyoung Drainage, на дорозі CR 600S поруч із CR 300E. Машина перебувала поза зоною видимості для інших учасників руху.

Незважаючи на травми, відключений телефон і неможливість вибратися, Касселл змогла протриматися завдяки стійкості та підручним засобам Фото: ABC News

Робітник повідомив про знахідку своєму начальнику, Джеремі Вандерволлу, який також є керівником добровільної пожежної команди Марокко. Перевіривши автомобіль, вони виявили Касселл усередині — вона була при свідомості й змогла говорити.

"Я сказав їй: 'Твоя сім'я шукає тебе. Всюди в соцмережах розміщені повідомлення'. Я не міг повірити, що вона стільки протрималася", — розповів Вандерволл.

Жінку доправили в Медичний центр Христа в Оук-Лаун із важкими травмами ніг, ребер і зап'ястя. Сім'я повідомила, що її помістили у відділення інтенсивної терапії, і в середу на неї чекає операція. Лікарі побоюються, що вона може втратити нижні кінцівки.

"Вона зробила все можливе, щоб вижити. Я така щаслива, що вона жива, і чекаю не дочекаюся моменту, коли зможу її обійняти", — зазначила її мати, Кім Браун.

Раніше Фокус повідомляв, що вкрадене золото знайшли у відрі з одягом. Крадіжка сталася, коли господиня Саріна Чакінгал із сім'єю була відсутня. Злодії проникли в будинок, знявши черепицю з даху.

Також стало відомо, що чоловік навмисно підірвав свій будинок. У день події Ендрю МакКубін повідомив сусідам, що відчуває запах газу, і навіть пожартував, що вони всі злетять у повітря. Комунальні служби про проблему він не попередив.