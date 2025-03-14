Женщина почти неделю провела в разбитой машине, оказавшейся в ручье: как она выбралась

По словам семьи, Брионна Касселл исчезла в среду после того, как покинула дом своей матери. Во время поездки она заснула за рулем, что привело к аварии.

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На северо-западе Индианы (США) обнаружена пропавшая женщина, которая почти неделю провела в разбитой машине, оказавшейся в ручье. 41-летняя Брионна Касселл была найдена живой спустя шесть дней после аварии. Об этом пишет ABC News.

По словам семьи, Касселл исчезла в среду после того, как покинула дом своей матери, направляясь в район Уитфилд и ДеМотте. Во время поездки она заснула за рулем, что привело к аварии.

"Она заснула, съехала с дороги и угодила в глубокую канаву, которую невозможно было увидеть с трассы", — рассказал отец женщины Делмар Колдуэлл.

Несмотря на травмы, отключенный телефон и невозможность выбраться, Касселл смогла продержаться благодаря стойкости и подручным средствам. Она использовала свою толстовку, чтобы собирать и пить воду. Однако ей приходилось терпеть сильную боль и отчаянно звать на помощь, слыша, как мимо проезжают машины.

Семья Касселл и спасательные команды северо-западной Индианы вели поиски в течение шести дней. Офис шерифа округа Ньютон сообщил, что ее автомобиль обнаружил случайный прохожий, работавший с оборудованием компании Deyoung Drainage, на дороге CR 600S рядом с CR 300E. Машина находилась вне зоны видимости для других участников движения.

Несмотря на травмы, отключенный телефон и невозможность выбраться, Касселл смогла продержаться благодаря стойкости и подручным средствам Фото: ABC News

Рабочий сообщил о находке своему начальнику, Джереми Вандерволлу, который также является руководителем добровольной пожарной команды Марокко. Проверив автомобиль, они обнаружили Касселл внутри — она была в сознании и смогла говорить.

"Я сказал ей: 'Твоя семья ищет тебя. Повсюду в соцсетях размещены сообщения'. Я не мог поверить, что она столько продержалась", — рассказал Вандерволл.

Женщину доставили в Медицинский центр Христа в Оук-Лаун с тяжелыми травмами ног, ребер и запястья. Семья сообщила, что ее поместили в отделение интенсивной терапии, и в среду ей предстоит операция. Врачи опасаются, что она может потерять нижние конечности.

"Она сделала все возможное, чтобы выжить. Я так счастлива, что она жива, и жду не дождусь момента, когда смогу ее обнять", — отметила ее мать, Ким Браун.

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