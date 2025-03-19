Мать уснула с включенным феном возле новорожденного ребенка: какие последствия это имело для младенца

Женщину привлекли к уголовной ответственности за халатность, которая привела к серьезным травмам и оштрафовали на 4 550 долларов.

Related video

На Тайване мать уснула с включенным феном рядом с новорожденной дочерью, что в итоге привело к ампутации нескольких конечностей. Об этом пишет SCMP.

Женщина по имени Ву использовала фен, чтобы высушить влажную постель своего ребенка, но случайно уснула. Ножки ребенка были под воздействием горячего воздуха в течение трех часов, в результате чего девочка получила сильные ожоги на ногах, что привело к ампутации трех пальцев.

Когда мать проснулась и увидела, что ноги ее дочери покрылись волдырями, то срочно позвонила в службу экстренной медицинской помощи и отвезла ребенка в больницу.

Медики установили, что ожоги охватили 15 процентов поверхности тела ребенка, где произошло непоправимое повреждение тканей. Девочке ампутировали средний, безымянный палец и мизинец на левой ноге.

Кроме того Ву привлекли к уголовной ответственности за халатность, которая привела к серьезным травмам.

Во время судебного процесса она объяснила свой глубокий сон действием лекарств от послеродовой депрессии. Ву не ожидала, что фен может нанести такие серьезные ожоги, особенно после того, как она положила дочь подальше от прибора.

Однако судья подчеркнул, что Ву должна была тщательно учесть вероятность того, что ее новорожденный ребенок может непреднамеренно изменить положение, перевернувшись или толкнувшись. Также признано, что длительное воздействие фена может привести к ожогам на коже человека.

Суд оценил уровень образования, жизненный опыт и интеллектуальные способности Ву, придя к выводу, что она должна была обладать элементарным здравым смыслом, чтобы предотвратить такую трагедию.

После консультации с больницей прокурор признал, что при современном уровне развития медицины, хотя ампутация пальцев на ноге и повлияет на способность дочери ходить, она не является неуправляемой травмой.

В результате Ву приговорили к пяти месяцам заключения за нанесение телесных повреждений по неосторожности и оштрафовали на 4550 долларов.

Напомним, женщина почти неделю провела в разбитой машине, оказавшейся в ручье.

Фокус также писал о том, что львовянка "купила" третьего внука, чтобы ее сына не мобилизовали.