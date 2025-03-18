Львовянка "купила" третьего внука, чтобы ее сына не мобилизовали, — прокуратура (фото)

При встрече с мамой будущего внука львовянка передала ей 400 долларов за "помощь" и пообещала поддерживать женщину до достижения ребенком трехлетнего возраста. Позже жительница Львова осуществила еще один транш беременной, чтобы та не изменила свое мнение.

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В Харькове женщина с помощью местного врача-акушерки "приобрела" отцовство для своего сына, чтобы он имел возможность получить отсрочку от военной службы. Теперь женщинам инкриминируют препятствование деятельности Вооруженных сил Украины, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Правоохранители рассказали, что осенью 2024 года 61-летняя жительница г. Львов обратилась "за помощью" к своей подруге, которая работает в Харькове врачом-акушеркой. Львовянка поделилась, что ее 31-летний сын является лицом призывного возраста, у него есть двое детей и отсутствуют законные основания для получения отсрочки от призыва. Женщина попросила "спасти" его от армии. Приятельница нашла беременную женщину и за денежное вознаграждение предложила после родов в свидетельстве о рождении ребенка в качестве отца указать сына подруги — вроде бы это его третий ребенок.

По версии следствия, львовянка в декабре 2024 года приехала в Харьков и встретилась с матерью ее будущего "внука". Она передала женщине 400 долларов США как часть вознаграждения за "помощь" и пообещала передавать ежемесячно деньги до достижения ребенком трехлетнего возраста. В конце декабря жительница Львова сделала еще один перевод на сумму 4200 грн, чтобы беременная не передумала.

Женщина родила мальчика в конце февраля 2025 года. Львовянка самостоятельно поехала в Харьков с нотариально заверенным заявлением от своего сына о признании отцовства и доверенностью. Она подала необходимые документы в один из ЦПАУ в Харькове и там была задержана правоохранителями.

В Офисе генерального прокурора отметили, что обеим женщинам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины). Львовянка взята под стражу, вопрос об избрании меры пресечения врачу решается.

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