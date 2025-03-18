Львівянка "купила" третього онука, щоб її сина не мобілізували, — прокуратура (фото)

При зустрічі з мамою майбутнього онука львів'янка передала їй 400 доларів за "допомогу" та пообіцяла підтримувати жінку до досягнення дитиною трирічного віку. Пізніше мешканка Львова здійснила ще один транш вагітній, щоб та не змінила свою думку.

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У Харкові жінка за допомогою місцевої лікарки-акушерки "придбала" батьківство для свого сина, щоб він мав можливість отримати відстрочку від військової служби. Тепер жінкам інкримінують перешкоджання діяльності Збройних сил України, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Правоохоронці розповіли, що восени 2024 року 61-річна мешканка м. Львів звернулась "за допомогою" до своєї подруги, яка працює у Харкові лікаркою-акушеркою. Львів'янка поділилась, що її 31-річний син є особою призовного віку, у нього є двоє дітей та відсутні законні підстави для отримання відстрочки від призову. Жінка попросила "врятувати" його від армії. Приятелька знайшла вагітну жінку та за грошову винагороду запропонувала після пологів у свідоцтві про народження дитини як батька вказати сина подруги — начебто це його третя дитина.

За версією слідства, львів'янка у грудні 2024 року приїхала до Харкова й зустрілась з матірʼю її майбутнього "онука". Вона передала жінці 400 доларів США як частину винагороди за "допомогу" та пообіцяла передавати щомісяця гроші до досягнення дитиною трирічного віку. Наприкінці грудня мешканка Львова зробила ще один переказ на суму 4200 грн, щоб вагітна не передумала.

Жінка народила хлопчика наприкінці лютого 2025 року. Львівʼянка самостійно поїхала до Харкова з нотаріально посвідченої заявою від свого сина про визнання батьківства та довіреністю. Вона подала необхідні документи до одного із ЦНАПів у Харкові й там була затримана правоохоронцями.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що обом жінкам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Львів'янку взято під варту, питання щодо обрання запобіжного заходу лікарці вирішується.

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