Чоловік їде з Бельгії до Великої Британії, щоб невідома жінка вдарила його в око

Хлопець готовий заплатити за синець під оком від жінки, яка раніше була моделлю, а тепер дає уроки з боксу та інших видів боротьби.

Чоловік з Бельгії хоче проїхати 400 миль (644 км) до міста Барнслі у Великій Британії лише для того, щоб місцева жінка могла вдарити його в око. Про це пише Daily Star.

Софі Лариса Вайс стверджує, що Їй платять за те, що вона б'є чоловіків, використовуючи прийоми боксу, боротьби та бразильського джиу-джитсу.

Її клієнти погоджуються на побиття і, ймовірно, отримують задоволення від того, що жінка може домінувати над ними.

Софі Лариса Вайс Фото: Соцмережi

Але один із шанувальників Софі пообіцяв поїхати за кордон заради її незвичних послуг. Він написав Софі після того, як знайшов її профіль на борцівському сайті.

"Я був би зацікавлений записатися на сеанс, але спочатку хотів би дізнатися про конкретне прохання: чи робите ви також удари в обличчя? Я б хотів, щоб після нашої зустрічі у мене залишився синець під оком", — написав чоловік.

Софі розповіла, що першою її реакцію на таке прохання був сміх.

"Мені стало смішно, коли я уявила, як він повертається додому на літаку з величезним сяючим оком, весь такий самовдоволений і гордий. Але, чесно кажучи, я зовсім не здивувалася, адже це вже не вперше", — зазначила Софі.

Вона пояснила, що готова дати бажаючим прочухана, але ще не дійшла до переговорів про ціну. Хоча за тренування зазвичай дівчина бере 500 фунтів за годину.

Раніше Софі була моделлю, але покинула індустрію у 19 років. Її батько, Террі Вайс — чемпіон світу з бодібілдингу.

"Мій тато просто сміється з таких прохань — я думаю, що він знаходить це забавним", — розповіла Софі про реакцію батька на незвичні прохання незнайомців.

Нагадаємо, у Таїланді чоловік викрав 67 одиниць спіднього з білизняних мотузок, використав їх для задоволення, а потім повісив на своє "дерево мастурбації".

Фокус також писав про те, як чоловік відрощував бороду, аби прикрити "пляму" на обличчі. Це коштувало йому здоров'я, адже плямою виявилась ракова пухлина.