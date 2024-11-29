Мужчина едет из Бельгии в Великобританию, чтобы неизвестная женщина ударила его в глаз

Парень готов заплатить за синяк под глазом от женщины, которая раньше была моделью, а теперь дает уроки по боксу и другим видам борьбы.

Мужчина из Бельгии хочет проехать 400 миль (644 км) до города Барнсли в Великобритании только для того, чтобы местная женщина могла ударить его в глаз. Об этом пишет Daily Star.

Софи Лариса Вайс утверждает, что ей платят за то, что она избивает мужчин, используя приемы бокса, борьбы и бразильского джиу-джитсу.

Ее клиенты соглашаются на избиение и, вероятно, получают удовольствие от того, что женщина может доминировать над ними.

Софи Лариса Вайс Фото: Соцсети

Но один из поклонников Софи пообещал поехать за границу ради ее необычных услуг. Он написал Софи после того, как нашел ее профиль на борцовском сайте.

"Я был бы заинтересован записаться на сеанс, но сначала хотел бы узнать о конкретной просьбе: делаете ли вы также удары в лицо? Я бы хотел, чтобы после нашей встречи у меня остался синяк под глазом", — написал мужчина.

Софи рассказала, что первой ее реакцию на такую просьбу был смех.

"Мне стало смешно, когда я представила, как он возвращается домой на самолете с огромным сияющим глазом, весь такой самодовольный и гордый. Но, честно говоря, я совсем не удивилась, ведь это уже не впервые", — отметила Софи.

Она объяснила, что готова дать желающим взбучку, но еще не дошла до переговоров о цене. Хотя за тренировку обычно девушка берет 500 фунтов за час.

Ранее Софи была моделью, но покинула индустрию в 19 лет. Ее отец, Терри Вайс — чемпион мира по бодибилдингу.

"Мой папа просто смеется над такими просьбами — я думаю, что он находит это забавным", — рассказала Софи о реакции отца на необычные просьбы незнакомцев.

Напомним, в Таиланде мужчина похитил 67 единиц нижнего белья из бельевых веревок, использовал их для удовольствия, а затем повесил на свое "дерево мастурбации".

Фокус также писал о том, как мужчина отращивал бороду, чтобы прикрыть "пятно" на лице. Это стоило ему здоровья, ведь пятном оказалась раковая опухоль.