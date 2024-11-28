"Дерево мастурбации": мужчина украл и использовал более полусотни нижнего белья в Таиланде

Мужчина нюхал белье как мужчин, так и женщин. Сейчас все использованное нижнее белье забрали в полицейский участок в качестве доказательства.

В Таиланде мужчина похитил 67 единиц нижнего белья из бельевых веревок, использовал их для удовольствия, а затем повесил на свое "дерево мастурбации". Об этом пишет Metro.

27-летний Офас Чуенджит был арестован после того, как проезжавший мимо водитель обнаружил причудливое дерево в лесу возле его дома в Кампхаенгпхете. Офас рассказал полиции, что когда он был пьяным, то воровал белье женщин, мужчин, пожилых людей и даже детей.

"Подозреваемый нюхал личное белье во время мастурбации и выбрасывал его, как только запах владельцев исчезал. Он вешал его на бамбук позади больницы", — отметил полковник Сомчай Монгконвонг.

Полиция изымает белье Фото: ViralPress

55-летний Рангсан Джайсан заметил странное дерево в прошлую пятницу, когда шел на встречу с другом. Джайсану оно показалось настолько необычным, что он сообщил об этом в полицию.

Несколько жителей соседних деревень пожаловались на пропажу белья, но не знали, что их одежда была похищена и для чего она была использована. Шестеро крестьян, которые считают, что их белье забрал Чуенджит, подали на него жалобы.

Чуенджита обвинили в краже, ему грозит заключение на срок от одного до пяти лет, штраф в размере от 2000 до 10000 бат (2400-12000 грн) или и то, и другое.

Белье сняли с дерева и забрали в полицейский участок в качестве доказательства.

Напомним, мужчина отращивал бороду, чтобы прикрыть "пятно" на лице. Это стоило ему здоровья, ведь пятном оказалась раковая опухоль.

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