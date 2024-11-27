Через год после смерти жены муж принес якобы ее новорожденного ребенка: зачем он это сделал

Суд заявил, что не может установить, действительно ли погибшая женщина была биологической матерью ребенка, поскольку ее тело кремировано.

Мужчина из Китая забрал ребенка домой через год после смерти жены, утверждая, что он был рожден с помощью суррогатного материнства с ее согласия, чтобы претендовать на долю ее имущества. Об этом пишет SCMP.

Жена по фамилии Цю умерла в 2021 году от неустановленного заболевания соединительной ткани и рака. Они с мужем по фамилии Линь не имели детей до ее смерти.

Совместное имущество супругов включало две квартиры в Шанхае и банковские сбережения, точная сумма которых в сообщении не раскрывается.

По закону, имущество Цю должно быть разделено между Линь и её восьмидесятилетними родителями. Её родители являются приёмными родителями, поскольку они не могли иметь биологических детей из-за проблем со здоровьем.

В 2022 году Лин сообщил приемной матери Цю, что часть наследства его жены должна быть выделена суррогатному ребенку, пол которого не был раскрыт.

Он утверждал, что они с Цю ранее связались с зарубежным агентством в надежде завести ребенка с помощью суррогатного материнства.

Мать Цю отвергла претензии в отношении ребенка и выразила сомнения относительно его идентичности.

Она заявила, что медицинские документы указывают на то, что Линь является биологическим отцом ребенка, но никакие доказательства не подтверждают личность матери.

По словам приемной матери Цю, ее дочь не была подходящим кандидатом для процедуры извлечения яйцеклеток из-за многочисленных заболеваний и длительного употребления лекарств.

Кроме того, мать никогда не слышала, чтобы ее дочь обсуждала подготовку к такой процедуре.

"Китай запрещает любую деятельность, связанную с суррогатным материнством, в пределах своих границ. Однако дети, рожденные с помощью суррогатного материнства, имеют такие же права на наследство, как и дети, зачатые естественным путем", — говорится в материале.

Суд, рассматривавший дело, заявил, что не может проверить биологическую связь между ребенком и умершей, поскольку родители Цю не являются ее биологическими родственниками, а ее тело было кремировано после смерти.

Суд также признал, что показания Лина пронизаны противоречиями. Он утверждал, что Цю ездила в Таиланд для извлечения яйцеклеток в 2016 году, но у пограничных органов не было никаких записей о ее поездке туда в том году.

Мужчина предоставил несколько документов, которые указывали на то, что Цю проходила медицинские осмотры, но даты на этих документах были уже после ее смерти.

В конце концов, суд пришел к выводу, что Цю не является биологической матерью ребенка, а потому младенец не имеет права наследовать ее имущество.

Напомним, молодая мама назвала своего ребенка именем близкого человека и очень пожалела.