За рік після смерті дружини чоловік приніс нібито її новонароджену дитину: навіщо він це зробив

Суд заявив, що не може встановити, чи справді загибла жінка була біологічною матір'ю дитини, оскільки її тіло кремоване.

Чоловік з Китаю забрав дитину додому через рік після смерті дружини, стверджуючи, що вона була народжена за допомогою сурогатного материнства за її згодою, щоб претендувати на частку її майна. Про це пише SCMP.

Дружина на прізвище Цю померла у 2021 році від невстановленого захворювання сполучної тканини та раку. Вони з чоловіком на прізвище Лінь не мали дітей до її смерті.

Спільне майно подружжя включало дві квартири в Шанхаї та банківські заощадження, точна сума яких у повідомленні не розкривається.

Згідно із законом, майно Цю має бути розділене між Лінь та її вісімдесятирічними батьками. Її батьки є прийомними батьками, оскільки вони не могли мати біологічних дітей через проблеми зі здоров'ям.

У 2022 році Лін повідомив прийомну матір Цю, що частина спадщини його дружини має бути виділена сурогатній дитині, стать якої не була розкрита.

Він стверджував, що вони з Цю раніше зв'язалися з закордонним агентством в надії завести дитину за допомогою сурогатного материнства.

Мати Цю відкинула претензії щодо дитини і висловила сумніви щодо її ідентичності.

Вона заявила, що медичні документи вказують на те, що Лінь є біологічним батьком дитини, але жодні докази не підтверджують особу матері.

За словами прийомної матері Цю, її дочка не була підходящим кандидатом для процедури вилучення яйцеклітин через численні захворювання і тривале вживання ліків.

Крім того, мати ніколи не чула, щоб її дочка обговорювала підготовку до такої процедури.

"Китай забороняє будь-яку діяльність, пов'язану з сурогатним материнством, в межах своїх кордонів. Однак діти, народжені за допомогою сурогатного материнства, мають такі ж права на спадщину, як і діти, зачаті природним шляхом", — йдеться у матеріалі.

Суд, який розглядав справу, заявив, що не може перевірити біологічний зв'язок між дитиною і померлою, оскільки батьки Цю не є її біологічними родичами, а її тіло було кремоване після смерті.

Суд також визнав, що свідчення Ліна пронизані протиріччями. Він стверджував, що Цю їздила до Таїланду для вилучення яйцеклітин у 2016 році, але у прикордонних органів не було жодних записів про її поїздку туди того року.

Чоловік надав кілька документів, які вказували на те, що Цю проходила медичні огляди, але дати на цих документах були вже після її смерті.

Зрештою, суд дійшов висновку, що Цю не є біологічною матір'ю дитини, а тому немовля не має права успадковувати її майно.

Нагадаємо, молода мама назвала свою дитину ім'ям близької людини і дуже пошкодувала.