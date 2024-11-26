Китай показав новітній комп'ютер, "непідвладний" хакерам: який у нього захист

Триядерна конструкція мікроконтролера гарантує підвищену надійність і безпеку системи.

Китайська компанія Purple Mountain Laboratories представила новий високотехнологічний "мікрокомп'ютер". Цей крихітний електрокомп'ютер обіцяє вдосконалити наші уявлення про безпеку. Це сучасний пристрій безпеки, розроблений для протистояння передовим кіберзагрозам. Про це пише Interesting Engineering.

Автономний мікрокомп'ютер ESC0830 у 100 разів стійкіший до зломів, ніж стандартні.

Мікроконтролери — це "мізки" багатьох електронних побутових приладів. Це невеликі, ефективні комп'ютери на одному чипі, які керують різними функціями в таких пристроях, як пральні машини та телевізори.

Новий MCU може запропонувати економічно ефективне рішення в галузі безпеки. Застосування цієї технології безмежні. Від смартфонів у наших кишенях до інфраструктури, яка живить наші міста, цей мікрочип може захистити все це. Це важливий крок до більш безпечного цифрового світу.

На розробку цього високотехнологічного мікроконтролера компанії Purple Mountain Laboratories знадобилося два роки. Заснована у 2018 році урядова лабораторія перебуває на передньому краї досліджень у сфері мережевої безпеки, співпрацюючи з лідерами галузі. Проєкт MCU — це національна ініціатива, очолювана State Grid.

Нагадай, група вчених під керівництвом Google представила нові докази того, що на сучасних квантових пристроях середнього масштабу можна запускати продуктивні схеми, недосяжні для класичних обчислювальних систем.

Також повідомлялося, що нова технологія вчених з Токійського університету може зробити обчислення швидшими. За їхніми словами, такі методи, як дифракційне лиття, можуть подолати різні проблеми, пов'язані з оптичними обчисленнями.