Китай показал новейший компьютер, "неподвластный" хакерам: какая у него защита

Трехъядерная конструкция микроконтроллера обеспечивает повышенную надежность и безопасность системы.

Китайская компания Purple Mountain Laboratories представила новый высокотехнологичный "микрокомпьютер". Этот крошечный электрокомпьютер обещает усовершенствовать наши представления о безопасности. Это современное устройство безопасности, разработанное для противостояния передовым киберугрозам. Об этом пишет Interesting Engineering.

Автономный микрокомпьютер ESC0830 в 100 раз более устойчив к взломам, чем стандартные.

Микроконтроллеры — это "мозги" многих электронных бытовых приборов. Это небольшие, эффективные компьютеры на одном чипе, которые управляют различными функциями в таких устройствах, как стиральные машины и телевизоры.

Новый MCU может предложить экономически эффективное решение в области безопасности. Применения этой технологии безграничны. От смартфонов в наших карманах до инфраструктуры, которая питает наши города, этот микрочип может защитить все это. Это важный шаг к более безопасному цифровому миру.

На разработку этого высокотехнологичного микроконтроллера компании Purple Mountain Laboratories потребовалось два года. Основанная в 2018 году правительственная лаборатория находится на переднем крае исследований в области сетевой безопасности, сотрудничая с лидерами отрасли. Проект MCU — это национальная инициатива, возглавляемая State Grid.

Напомни, группа ученых под руководством Google представила новые доказательства того, что на современных квантовых устройствах среднего масштаба можно запускать производительные схемы, недостижимые для классических вычислительных систем.

Также сообщалось, что новая технология ученых из Токийского университета может сделать вычисления быстрее. По их словам, такие методы, как дифракционное литье, могут преодолеть различные проблемы, связанные с оптическими вычислениями.