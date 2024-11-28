"Дерево мастурбації": чоловік вкрав та використав понад пів сотні спіднього у Таїланді

Чоловік нюхав білизну як чоловіків, так і жінок. Наразі усе використане спіднє забрали до поліцейського відділку як доказ.

У Таїланді чоловік викрав 67 одиниць спіднього з білизняних мотузок, використав їх для задоволення, а потім повісив на своє "дерево мастурбації". Про це пише Metro.

27-річний Офас Чуенджит був заарештований після того, як водій, що проїжджав повз, виявив химерне дерево в лісі біля його будинку в Кампхаенгпхеті. Офас розповів поліції, що коли він був п'яним, то крав білизну жінок, чоловіків, людей літнього віку і навіть дітей.

"Підозрюваний нюхав особисту білизну під час мастурбації і викидав її, щойно запах власників зникав. Він вішав її на бамбук позаду лікарні", — зазначив полковник Сомчай Монгконвонг.

Поліція вилучає білизну Фото: ViralPress

55-річний Рангсан Джайсан помітив дивне дерево минулої п'ятниці, коли йшов на зустріч із другом. Джайсану воно здалося настільки незвичайним, що він повідомив про це до поліції.

Декілька мешканців сусідніх сіл поскаржилися на зникнення білизни, але не знали, що їхній одяг був викрадений і для чого він був використаний. Шестеро селян, які вважають, що їхню білизну забрав Чуенджит, подали на нього скарги.

Чуенджита звинуватили в крадіжці, йому загрожує ув'язнення на термін від одного до п'яти років, штраф у розмірі від 2000 до 10000 бат (2400-12000 грн) або і те, і інше.

Білизну зняли з дерева і забрали до поліцейського відділку як доказ.

Нагадаємо, чоловік відрощував бороду, аби прикрити "пляму" на обличчі. Це коштувало йому здоров'я, адже плямою виявилась ракова пухлина.

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