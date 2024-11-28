Чоловік відрощував бороду, аби прикрити "пляму" на обличчі: це коштувало йому здоров'я

За словами чоловіка, раніше він любив відвідувати солярій три рази на тиждень, оскільки йому подобався вигляд свого засмаглого тіла.

Чоловік на ім'я Саймон Хітер відрощував бороду, щоб протягом трьох років приховувати пляму на обличчі, що після медичного обстеження шокувало усіх. Про це пише Daily Star.

Вперше Саймон помітив пляму розміром з голку на своїй лівій вилиці три роки тому і швидко відростив бороду, щоб прикрити її.

Пляма зникла за кілька тижнів, а потім знову з'явилася і почала збільшуватися. 50-річний чоловік вважав, що це вросла волосина або прищ, тому не надавав цьому значення, доки вона не почала збільшуватися в розмірах.

"Він не болів, але я знав, що він є, і він мене дратував. Я пишаюся своєю зовнішністю, мені подобається думати, що я ошатно одягнений хлопець. Я думав, що це вросле волосся, тому я трохи переймався цим питанням. Я вирішив відростити бороду, щоб приховати це, я нічого не думав про це", — розповів Саймон.

Коли вона виросла до 4 мм у діаметрі, Саймона мама Саймона наполягла на тому, щоб він пішов до лікаря і перевірився. З'ясувалось, що це ракова пухлина.

"Минулого тижня батькові двох дітей хірургічно видалили пухлину, яка, ймовірно, є базальноклітинною карциномою, залишивши після себе тридюймовий шрам. Тепер Саймону доведеться чекати шість тижнів, щоб підтвердити діагноз і з'ясувати, чи потрібне йому подальше лікування", — йдеться у матеріалі.

Після пережитого чоловік закликає впертих хлопців негайно перевіряти все незвичне.

"У моєму минулому житті я любив лежати в солярії. У свої 20 років я лежав в солярії тричі на тиждень по шість хвилин, не використовуючи сонцезахисний крем. Я почувалася краще, коли був засмаглим. Я не марнославний, ви просто виглядаєте і відчуваєте себе краще", — розповів Саймон.

Тепер у нього на обличчі залишився тридюймовий шрам, який, за словами хірургів, не буде видно під бородою, поки він не заживе.

Зараз Саймон закликає всіх, хто відчуває будь-які незвичні симптоми, негайно звернутися до лікаря.

"Моя порада хлопцям, які думають, що це просто пляма або вростаюче волосся, — на 100% звернутися до лікаря і обстежитися… Краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати, вони можуть виявити хворобу на ранніх стадіях і запобігти її повторенню", — наголосив Саймон.

Нагадаємо, у Китаї за рік після смерті дружини чоловік приніс нібито її новонароджену дитину.