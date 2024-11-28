Мужчина отращивал бороду, чтобы прикрыть "пятно" на лице: это стоило ему здоровья

По словам мужчины, раньше он любил посещать солярий три раза в неделю, поскольку ему нравился вид своего загорелого тела.

Мужчина по имени Саймон Хитер отращивал бороду, чтобы в течение трех лет скрывать пятно на лице, что после медицинского обследования шокировало всех. Об этом пишет Daily Star.

Впервые Саймон заметил пятно размером с иголку на своей левой скуле три года назад и быстро отрастил бороду, чтобы прикрыть его.

Пятно исчезло за несколько недель, а потом снова появилось и начало увеличиваться. 50-летний мужчина считал, что это вросший волос или прыщ, поэтому не придавал этому значения, пока оно не начало увеличиваться в размерах.

"Он не болел, но я знал, что он есть, и он меня раздражал. Я горжусь своей внешностью, мне нравится думать, что я нарядно одетый парень. Я думал, что это вросшие волосы, поэтому я немного переживал по этому поводу. Я решил отрастить бороду, чтобы скрыть это, я ничего не думал об этом", — рассказал Саймон.

Когда она выросла до 4 мм в диаметре, мама Саймона Саймона настояла на том, чтобы он пошел к врачу и проверился. Выяснилось, что это раковая опухоль.

"На прошлой неделе отцу двоих детей хирургически удалили опухоль, которая, вероятно, является базальноклеточной карциномой, оставив после себя трехдюймовый шрам. Теперь Саймону придется ждать шесть недель, чтобы подтвердить диагноз и выяснить, нужно ли ему дальнейшее лечение", — говорится в материале.

После пережитого мужчина призывает упрямых ребят немедленно проверять все необычное.

"В моей прошлой жизни я любил лежать в солярии. В свои 20 лет я лежал в солярии трижды в неделю по шесть минут, не используя солнцезащитный крем. Я чувствовала себя лучше, когда была загорелой. Я не тщеславен, вы просто выглядите и чувствуете себя лучше", — рассказал Саймон.

Теперь у него на лице остался трехдюймовый шрам, который, по словам хирургов, не будет виден под бородой, пока он не заживет.

Сейчас Саймон призывает всех, кто испытывает любые необычные симптомы, немедленно обратиться к врачу.

"Мой совет ребятам, которые думают, что это просто пятно или врастающие волосы, — на 100% обратиться к врачу и обследоваться... Лучше перестраховаться, чем потом жалеть, они могут выявить болезнь на ранних стадиях и предотвратить ее повторение", — подчеркнул Саймон.

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