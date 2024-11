Найдурніша причина: чоловік зізнався, чому не міг зробити свою дружину вагітною

Чоловік під час занять сексом із дружиною завжди користувався презервативом. Він дивувався, чому його дружина не може завагітніти, поки лікар не розкрив очі на очевидне.

Один із чоловіків розкрив божевільну причину, через яку його дружина тривалий час не могла завагітніти, спричинивши в соціальних мережах шквал глузувань і цілковитого здивування. Про це пише NY Post.

Зізнання анонімного автора, який написав під псевдонімом "Not Rising to the Occasion" було опубліковано в колонці "Як це зробити" журналу Slate.

Як зазначив 30-річний чоловік, його дружина тривалий час не могла завагітніти, і лікар у клініці, куди вони звернулися щодо можливого безпліддя, прямо сказав, що вони не страждають на це, а просто мають "перестати використовувати презервативи під час сексу".

"Я ніколи не почувався більшим ідіотом, ніж коли вийшов із його кабінету", — зізнався чоловік.

Зміст колонки став вірусним у соціальних мережах, викликавши масу реакцій, більшість із яких, утім, містила повну недовіру.

"А його дружина теж не знала????" — написав один зі спантеличених користувачів X.

"Я щиро турбуюся про те, як людство дійшло до цього", — написав інший.

"Може, варто продовжувати носити презервативи, чувак?" — висловився інший користувач, і його думку підтримали ще кілька людей.

Багато хто також задавався питанням, наскільки правдива ця історія і чи не намагався анонімний автор "навішати локшини" читачам.

Чоловік стверджував, що він і його дружина, з якою він прожив чотири роки, протягом року безрезультатно намагалися завагітніти.

"Ми звернулися в клініку з лікування безпліддя, щоб з'ясувати, в чому справа, і ось тут-то і почалися проблеми", — написав він.

Автор "зізнання" стверджував, що вони з дружиною емігрували до США з іншої країни, де жителям втовкмачують у голову необхідність використання презерватива під час будь-якої сексуальної активності як спосіб уникнути хвороб, що передаються статевим шляхом.

"Усього за кілька хвилин, але, можливо, за найдовші в моєму житті, лікар у клініці пояснив мені, як насправді працюють презервативи, і що нам не вдавалося зробити мою дружину вагітною, тому що я був у презервативі, коли ми це робили", — написав чоловік.

Як з'ясувалося далі, насправді це не було головною проблемою чоловіка. Після того, як вони відмовилися від презервативів, справа з мертвої точки не зрушила, а стала ще гіршою. Тепер, коли пара збирається зайнятися сексом, у чоловіка виникає еректильна дисфункція.

"Не знаю, чи то це через те, що без презерватива відчуття інші, чи то я просто думаю про свою велику ганьбу в кабінеті лікаря, але в мене нічого не виходить, коли я намагаюся зайнятися сексом без презерватива", — написав чоловік, попросивши поради, як подолати цей бар'єр.

У самій статті висловлювалося припущення, що проблема може мати психосоматичний характер, і пропонувалося, щоб чоловік спробував ліки для корекції порушень ерекції.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 30-річна Ханна Кармак зі США не на жарт злякалася, дізнавшись, що одночасно виношує чотирьох дітей. Однак, як з'ясувалося трохи пізніше, головний сюрприз чекав її попереду.

А ось 55-річна Бет Гобсон із Манчестера (Велика Британія) кинула виклик лікарям, які говорили, що в неї ніколи не буде дітей, і після 29 спроб ЕКЗ народила трьох дітей. Жінка хотіла довести, що створити велику сім'ю можна в будь-якому віці.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.