Презервативи та вітаміни для полонених: як "Червоний хрест" дбає про комфорт окупантів (відео)
"Червоний хрест", розповіла Емма Антонюк, домігся скасування чи послаблення низки правил у режимних установах, де утримують військовополонених росіян. Зокрема, їм вже можна не дивитися у землю під час шикування.
В Україні російські військовополонені відчувають послаблення умов утримання. Зокрема, як розповіла ведуча ютуб-проєкту "Це ніхто не буде дивитись" Емма Антонюк, деяких привілеїв для них домігся Міжнародний комітет "Червоного хреста".
Вона наголосила, що раніше існувало правило, згідно з яким під час шикування полонені повинні дивитися в землю.
"Це розповсюджений регламент режимних установ задля дисципліни та покори в’язнів", — пояснила блогерка, додавши, що для полонених росіян цю норму було скасовано завдяки "Червоному хресту".
Ця ж організація почала забезпечувати в’язнів презервативами, на випадок, якщо "арештантам" захочеться "полюбитися між собою", — розповіла Емма Антюнюк.
Окрім того, "Червоний хрест" збирає скарги полонених та намагається задовольнити їхні прохання-забаганки. Наприклад, їм дали вітаміни. Також серед нарікань, для прикладу, була відсутність салату олів'є у меню.
Емма Антонюк наголосила, що Україна, згідно із Женевською конвенцією, мусить забезпечувати такі комфортні умови вбивцям. Але росіяни страждають, запевняє ведуча, хоча й не від голоду чи холоду.
"Ви навіть не уявляєте, яких мук їм вартує чути українську мову", — підкреслює вона.
Нагадаємо, у вересні 2024 року полоненим військовослужбовцям ЗС РФ заборонили телефонувати рідним до Росії. Правила змінились після того, як російські окупанти почали демонстративно та цинічно вбивати бійців ЗСУ на камеру.
У січні російським окупантам, захопленим у полон, знову дозволили телефонні розмови. Вони зможуть дзвонити з табору, але лише за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.