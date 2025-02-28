Презервативи та вітаміни для полонених: як "Червоний хрест" дбає про комфорт окупантів (відео)

"Червоний хрест", розповіла Емма Антонюк, домігся скасування чи послаблення низки правил у режимних установах, де утримують військовополонених росіян. Зокрема, їм вже можна не дивитися у землю під час шикування.

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В Україні російські військовополонені відчувають послаблення умов утримання. Зокрема, як розповіла ведуча ютуб-проєкту "Це ніхто не буде дивитись" Емма Антонюк, деяких привілеїв для них домігся Міжнародний комітет "Червоного хреста".

Розповідь Емми Антонюк про послаблення режиму та страждання росіян у таборі дивіться з 54:23 по 1:01:27

Вона наголосила, що раніше існувало правило, згідно з яким під час шикування полонені повинні дивитися в землю.

"Це розповсюджений регламент режимних установ задля дисципліни та покори в’язнів", — пояснила блогерка, додавши, що для полонених росіян цю норму було скасовано завдяки "Червоному хресту".

Шикування полонених росіян Фото: скріншот Youtube

Ця ж організація почала забезпечувати в’язнів презервативами, на випадок, якщо "арештантам" захочеться "полюбитися між собою", — розповіла Емма Антюнюк.

Презервативи від "Червоного хреста" Фото: скріншот Youtube

Окрім того, "Червоний хрест" збирає скарги полонених та намагається задовольнити їхні прохання-забаганки. Наприклад, їм дали вітаміни. Також серед нарікань, для прикладу, була відсутність салату олів'є у меню.

Росіяни харчуються у їдальні табору Фото: скріншот Youtube

Емма Антонюк наголосила, що Україна, згідно із Женевською конвенцією, мусить забезпечувати такі комфортні умови вбивцям. Але росіяни страждають, запевняє ведуча, хоча й не від голоду чи холоду.

"Ви навіть не уявляєте, яких мук їм вартує чути українську мову", — підкреслює вона.

Полонений росіянин наголошує, що з ним повинні спілкуватися мовою, яку він розуміє Фото: скріншот Youtube

Нагадаємо, у вересні 2024 року полоненим військовослужбовцям ЗС РФ заборонили телефонувати рідним до Росії. Правила змінились після того, як російські окупанти почали демонстративно та цинічно вбивати бійців ЗСУ на камеру.

У січні російським окупантам, захопленим у полон, знову дозволили телефонні розмови. Вони зможуть дзвонити з табору, але лише за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.