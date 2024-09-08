Після розстрілу бійців ЗСУ: Україна заборонила військовополоненим РФ телефонувати додому

Заборона дзвінків не порушує Женевську конвенцію. Згідно з нею росіяни все ще можуть писати листи.

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Полоненим військовослужбовцям ЗС РФ заборонили телефонувати рідним до Росії. Раніше у них була можливість телефонувати раз на місяць. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він підкреслив, що заборона здійснювати дзвінки не порушує норми Женевської конвенції, якої Україна дотримується щодо полонених росіян. Про це уповноважений розповів в ефірі національного телемарафону.

Лубінець зауважив, що правила щодо російських військовополонених змінились після того, як російські окупанти все частіше стали демонстративно та цинічно вбивати бійців ЗСУ на камеру. Також подібні випадки фіксуються із безпілотників-розвідників.

Дмитро Лубінець, український омбудсмен з прав людини вимагає реакції світу на воєнні злочини росіян.

"Вкотре я бачу неефективну реакцію, неефективне виконання мандату з боку міжнародних організацій, в першу чергу, міжнародний комітет Червоного Хреста… Якщо продовжиться така "страусина позиція", то весь світ зрозуміє, навіщо взагалі така організація потрібна, яка не може виконувати свою функцію: захистити українських військовополонених", — заявив Лубінець.

Дмитро Лубінець про полнених росіян

За його словами, Україна змінює деякі речі щодо полонених росіян. Наприклад, ідеться про можливість полонених телефонувати додому. Зараз російські військовополонені перебувають у чотирьох спеціальних таборах, які відповідають усім нормам Женевської конвенції.

Російській військовополонені у таборі Фото: Проєкт «Хочу жить»

"Станом на зараз нам повідомили, що в росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них уже немає", — сказав Лубінець. Він зауважив, що передача листів від полонених росіян відбувається таким чином: він передає листи своїй російській колезі Тетяні Москальковій. Та, своєю чергою, передає листи від полонених бійців ЗСУ. Так в Україні можуть зрозуміти, де знаходяться наші солдати.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як Росія міняє своїх солдатів. Як зауважила росіянка Ірина Криніна, яка єдина приїхала за своїм чоловіком до України, російська сторона робить це вкрай неохоче. Зокрема, не хочуть міняти тих, хто через поранення став інвалідом.