После расстрела бойцов ВСУ: Украина запретила военнопленным РФ звонить домой по телефону

Запрет звонков не нарушает Женевскую конвенцию. Согласно ей россияне все еще могут писать письма.

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Пленным военнослужащим ВС РФ запретили звонить родным в Россию. Ранее у них была возможность звонить раз в месяц. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что запрет совершать звонки не нарушает нормы Женевской конвенции, которой Украина придерживается в отношении пленных россиян. Об этом уполномоченный рассказал в эфире национального телемарафона.

Лубинец отметил, что правила в отношении российских военнопленных изменились после того, как российские оккупанты все чаще стали демонстративно и цинично убивать бойцов ВСУ на камеру. Также подобные случаи фиксируются с беспилотников-разведчиков.

Дмитрий Лубинец, украинский омбудсмен по правам человека требует реакции мира на военные преступления россиян.

"В который раз я вижу неэффективную реакцию, неэффективное выполнение мандата со стороны международных организаций, в первую очередь, международного комитета Красного Креста... Если продолжится такая "страусиная позиция", то весь мир поймет, зачем вообще такая организация нужна, которая не может выполнять свою функцию: защитить украинских военнопленных", — заявил Лубинец.

Дмитрий Лубинец о полных россиянах

По его словам, Украина меняет некоторые вещи в отношении пленных россиян. Например, речь идет о возможности пленных звонить домой. Сейчас российские военнопленные находятся в четырех специальных лагерях, которые соответствуют всем нормам Женевской конвенции.

Российские военнопленные в лагере Фото: Проект «Хочу жить»

"По состоянию на сейчас нам сообщили, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но права на осуществление телефонных звонков у них уже нет", — сказал Лубинец. Он отметил, что передача писем от пленных россиян происходит следующим образом: он передает письма своей российской коллеге Татьяне Москальковой. Та, в свою очередь, передает письма от пленных бойцов ВСУ. Так в Украине могут понять, где находятся наши солдаты.

Напомним, Фокус писал о том, как Россия меняет своих солдат. Как заметила россиянка Ирина Кринина, которая единственная приехала за своим мужем в Украину, российская сторона делает это крайне неохотно. В частности, не хотят менять тех, кто из-за ранения стал инвалидом.