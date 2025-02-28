Презервативы и витамины для пленных: как "Красный крест" заботится о комфорте оккупантов (видео)

"Красный крест", рассказала Эмма Антонюк, добился отмены или ослабления ряда правил в режимных учреждениях, где содержатся военнопленные россияне. В частности, им уже можно не смотреть в землю во время построения.

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В Украине российские военнопленные испытывают ослабление условий содержания. В частности, как рассказала ведущая ютуб-проекта "Это никто не будет смотреть" Эмма Антонюк, некоторых привилегий для них добился Международный комитет "Красного креста".

Рассказ Эммы Антонюк об ослаблении режима и страданиях россиян в лагере смотрите с 54:23 по 1:01:27

Она отметила, что ранее существовало правило, согласно которому во время построения пленные должны смотреть в землю.

"Это распространенный регламент режимных учреждений для дисциплины и повиновения заключенных", — пояснила блогер, добавив, что для пленных россиян эта норма была отменена благодаря "Красному кресту".

Построение пленных россиян Фото: скриншот Youtube

Эта же организация начала обеспечивать заключенных презервативами, на случай, если "арестантам" захочется "полюбиться между собой", — рассказала Эмма Антюнюк.

Презервативы от "Красного креста" Фото: скриншот Youtube

Кроме того, "Красный крест" собирает жалобы пленных и пытается удовлетворить их просьбы-прихоти. Например, им дали витамины. Также среди нареканий, например, было отсутствие салата оливье в меню.

Россияне питаются в столовой лагеря Фото: скриншот Youtube

Эмма Антонюк отметила, что Украина, согласно Женевской конвенции, должна обеспечивать такие комфортные условия убийцам. Но россияне страдают, уверяет ведущая, хотя и не от голода или холода.

"Вы даже не представляете, каких мучений им стоит слышать украинский язык", — подчеркивает она.

Пленный россиянин отмечает, что с ним должны общаться на языке, который он понимает Фото: скриншот Youtube

Напомним, в сентябре 2024 года пленным военнослужащим ВС РФ запретили звонить родным в Россию. Правила изменились после того, как российские оккупанты начали демонстративно и цинично убивать бойцов ВСУ на камеру.

В январе российским оккупантам, захваченным в плен, снова разрешили телефонные разговоры. Они смогут звонить из лагеря, но только по согласованию с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными.