Презервативы и витамины для пленных: как "Красный крест" заботится о комфорте оккупантов (видео)
"Красный крест", рассказала Эмма Антонюк, добился отмены или ослабления ряда правил в режимных учреждениях, где содержатся военнопленные россияне. В частности, им уже можно не смотреть в землю во время построения.
В Украине российские военнопленные испытывают ослабление условий содержания. В частности, как рассказала ведущая ютуб-проекта "Это никто не будет смотреть" Эмма Антонюк, некоторых привилегий для них добился Международный комитет "Красного креста".
Она отметила, что ранее существовало правило, согласно которому во время построения пленные должны смотреть в землю.
"Это распространенный регламент режимных учреждений для дисциплины и повиновения заключенных", — пояснила блогер, добавив, что для пленных россиян эта норма была отменена благодаря "Красному кресту".
Эта же организация начала обеспечивать заключенных презервативами, на случай, если "арестантам" захочется "полюбиться между собой", — рассказала Эмма Антюнюк.
Кроме того, "Красный крест" собирает жалобы пленных и пытается удовлетворить их просьбы-прихоти. Например, им дали витамины. Также среди нареканий, например, было отсутствие салата оливье в меню.
Эмма Антонюк отметила, что Украина, согласно Женевской конвенции, должна обеспечивать такие комфортные условия убийцам. Но россияне страдают, уверяет ведущая, хотя и не от голода или холода.
"Вы даже не представляете, каких мучений им стоит слышать украинский язык", — подчеркивает она.
Напомним, в сентябре 2024 года пленным военнослужащим ВС РФ запретили звонить родным в Россию. Правила изменились после того, как российские оккупанты начали демонстративно и цинично убивать бойцов ВСУ на камеру.
В январе российским оккупантам, захваченным в плен, снова разрешили телефонные разговоры. Они смогут звонить из лагеря, но только по согласованию с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными.