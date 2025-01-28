Российским военнопленным разрешат звонки, но есть нюанс: в Раде раскрыли детали

Звонки будут осуществляться с помощью IP-телефонии. Для того, чтобы получить доступ к телефонному звонку, россиянам придется получать два разрешения.

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Украинское правительство внесло изменения в Порядок содержания военнопленных. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Российские оккупанты, захваченные в плен, получат право на телефонные разговоры через IP-телефонию. Они смогут звонить из лагеря, но только по согласованию с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными.

Право на звонки будут иметь военнопленные, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам. Для реализации этого права им нужно будет получать письменное разрешение следователя, прокурора или суда.

Нардеп Алексей Гончаренко уточнил, что Координационный штаб в определенные сроки будет рассматривать заявления россиян, принимать решение и сообщать им. Политик подчеркнул, что изменения нужны для того, чтобы положения соответствовали Женевской конвенции об обращении с военнопленными относительно обеспечения права на общение.

Напомним, на Полтавщине задержали двух агентов РФ. Жители Кременчуга в возрасте 21 и 22 года работали на вражескую ФБР и помогали в подготовке удара по F-16.

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