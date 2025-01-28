С 1 февраля вырастут цены на билеты на некоторые поезда: в "Укрзалізниці" назвали направления
Стоимость международных поездок подорожает примерно на четверть. В "Укрзалізниці" повышение цен объяснили убытками от пассажирских перевозок, которые в прошлом году достигли 18 миллиардов гривен.
"Укрзалізниця" объявила об уменьшении скидок на международные поезда в Польшу и Венгрию с 1 февраля. Это повлечет за собой рост стоимости билетов на эти направления. Вместе с тем, цены на рейсы в Австрию и Молдову останутся без изменений. Об этом в "Укрзалізниці" сообщили во вторник, 28 января.
Ранее компания договорилась со своими зарубежными партнерами о специальных скидках, чтобы стимулировать спрос на международные перевозки. Однако из-за подорожания энергоресурсов и материалов, а также убытков в размере 18 миллиардов гривен в 2024 году, перевозчик вынужден пересмотреть эти условия, пояснили в компании.
Подорожание билетов в Польшу и Венгрию
Стоимость проезда в Польшу возрастет:
- в вагонах 1 класса Интерсити+ и СВ — на 20-27%;
- в купе — на 9-27%.
Цена билетов также изменится на поезда по маршруту:
- Киев — Варшава подорожает на 37%;
- Киев — Будапешт подорожает на 17% для вагонов СВ и на 21% для купе.
До 31 января включительно билеты на рейсы в феврале можно приобрести по старым ценам через официальный сайт или мобильное приложение "Укрзалізниці".
Напомним, 9 декабря "Укрзалізниця" сообщила о планах поднять тарифы на грузовые перевозки на 37%.
17 января НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины. По данным следствия, он с сообщником разработал схему, которая предусматривала поставку продукции АО "Укрзалізниця" по завышенным ценам.