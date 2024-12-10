Збільшенням тарифу на 37% Укрзалізниця зупинить експорт й саму себе, – ЗМІ

Підвищенням тарифу на вантажні перевезення менеджмент Укрзалізниці продемонстрував лютий "совок", який спричинить збитки стратегічного підприємства та "потягне за собою всю українську економіку", вважає політолог та журналіст Володимир Сонюк. За його словами, підвищення тарифу на 37% замість оптимізації витрат та ефективного управління є "камінг-аутом" керівництва Укрзалізниці.

"Наглядова рада УЗ на третьому році війни продовжує жити у світі фантазій і витягувати якісь "тузи з рукавів", намагаючись не помічати прірви, до якої штовхає стратегічне підприємство. Підняти тариф на 37% — це позбавити Укрзалізницю роботи, оскільки підприємствам буде просто не рентабельно вивозити свою продукцію на експорт. Безсенсово", — зазначив Сонюк.

Політолог зауважив, що керівництво Укрзалізниці називає підвищення тарифів "індексацією" згідно поставнови Кабміну від 16 грудня 2009 року №1392, яка передбачає щорічний перегляд тарифів на залізничні перевезення. Проте жодного разу за ці роки УЗ не переглядала тарифи у бік зменшення — незалежно від того, що відбувалося в економіці України.

"Керівництву УЗ слід було б зосередитися не на покритті зростаючих витрат за рахунок підвищення тарифів, а на оптимізації витрат та підвищенні операційної ефективності. Де конкретні плани щодо оптимізації та розширення вантажного парку? Чому б наступного року УЗ не знизити тариф на 15%, що повернуло б конкурентоспроможність продукції українських підприємств, а це — збільшення обсягів перевезень, виручки та надходжень до бюджету. Win-win", — пояснює експерт.

Нагадаємо, 9 грудня наглядова рада АТ "Укрзалізниця" погодила пропозиції змін державних регульованих тарифів на перевезення вантажів, які 5 грудня були затверджені правлінням компанії. Ці зміни передбачають підвищення тарифу на вантажні перевезення на 37%.