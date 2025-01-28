З 1 лютого зростутуть ціни на квитки на деякі поїзди: в "Укрзалізниці" назвали напрямки

Вартість міжнародних поїздок здорожчає близько на чверть. В "Укрзалізниці" підвищення цін пояснили збитками від пасажирських перевезень, які минулого року сягнули 18 мільярдів гривень.

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"Укрзалізниця" оголосила про зменшення знижок на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини з 1 лютого. Це спричинить зростання вартості квитків на ці напрямки. Разом із тим, ціни на рейси до Австрії та Молдови залишаться без змін. Про це в "Укрзалізниці" повідомили у вівторок, 28 січня.

Раніше компанія домовилася зі своїми закордонними партнерами про спеціальні знижки, щоб стимулювати попит на міжнародні перевезення. Однак через подорожчання енергоресурсів і матеріалів, а також збитки в розмірі 18 мільярдів гривень у 2024 році, перевізник змушений переглянути ці умови, пояснили в компанії.

Подорожчання квитків до Польщі та Угорщини

Вартість проїзду до Польщі зросте:

у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ — на 20–27%;

у купе — на 9–27%.

Ціна квитків також зміниться на потяги за маршрутом:

Київ – Варшава подорожчає на 37%;

Київ – Будапешт подорожчає на 17% для вагонів СВ і на 21% для купе.

До 31 січня включно квитки на рейси у лютому можна придбати за старими цінами через офіційний сайт або мобільний застосунок "Укрзалізниці".

Нагадаємо, 9 грудня "Укрзалізниця" повідомила про плани підняти тарифи на вантажні перевезення на 37%.

17 січня НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату України. За даними слідства, він зі спільником розробив схему, яка передбачала постачання продукції АТ "Укрзалізниця" за завищеними цінами.