Нардеп отримав підозру в розкраданні 140 млн грн "Укрзалізниці": в ЗМІ назвали прізвище

Нардеп та його спільник розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ "Укрзалізниця" за завищеними цінами. Дії депутата кваліфіковані як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а по справі він проходить як організатор.

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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату співорганізації заволодіння коштами АТ Укрзалізниця при закупівлі кабельно-провідникової продукції. Загалом про підозру повідомлено 8 особам, розповідає пресслужба САП без зазначення прізвищ осіб.

За інформацією правоохоронців, слідство вважає чинного нардепа одним з організаторів заволодіння коштами АТ "Укрзалізниці" при закупівлі кабельно-провідникової продукції. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Під час досудового слідства встановлено, що нардеп, використовуючи свій вплив, перешкоджав діяльності підприємця для залучення його до реалізації протиправної схеми. Пізніше вони обидва розробили злочинну схему заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" при постачанні продукції за завищеними цінами.

"Для реалізації злочину особи вступили у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої входила посадова особа АТ "Укрзалізниця" та інші особи, які здійснювали неформальний контроль за діяльністю товариства. Такий собі бек-офіс, який організували члени другої організованої групи, дозволяв здійснювати неформальний контроль за діяльністю підприємства, а за умови сплати учасникам групи частини грошових коштів допомагав усувати перешкоди та забезпечувати ухвалення рішень, зокрема щодо перемоги підконтрольних підприємцю компаній у закупівлях Укрзалізниці", — додали в прокуратурі.

Це призвело до того, що протягом 2021–2022 років у закупівлях Укрзалізниці на постачання кабельно-провідникової продукції перемогу здобули два підприємства, підконтрольні нардепу та підприємцю. Із застосуванням різноманітних схем зі збільшення вартості продукції, чоловіки реалізували її Укрзалізниці за значно вищими цінами. Це завдало "Укрзалізниці" збитків на суму понад 140 млн грн.

При цьому нардеп для вирішення питань використовував свій статус та зв'язки. Крім того, отримував тіньові "дивіденди" від реалізації злочинної схеми.

В САП не назвали прізвища учасників схеми, журналісти їх дізнались. Зокрема, Олег Новіков зазначив, що співорганізатором розкрадань на АТ "Укрзалізниця" є народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Віктор Бондар.

За інформацією Олега Новікова, співорганізаторами нардепа є столичний підприємець Володимир Котляр та колишній перший заступник начальника філії "Центр забезпечення виробництва" УЗ Олексій Онисимюк. Раніше, додав журналіст, у цій справі повідомляти про підозру працівнику СБУ Артему Шилу.

Нагадаємо, 3 квітня 2024 року НАБУ оголосило підозру сімом фігурантам справи про розкрадання коштів в АТ "Укрзалізниця". Серед фігурантів — ексрадник Офісу президента Артем Шило. Пізніше Вищим антикорупційним судом він був арештований.