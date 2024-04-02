НАБУ викрило угрупування, яке "заробило" на "Укрзалізниці" майже 100 млн грн (фото)

Лідер угрупування, за даними правоохоронців, влаштував закупівлю для "Укрзалізниці", написавши спеціальний лист з відповідної силової структури. Завдяки цьому держава втратила майже 100 млн грн, якими фігуранти розпорядились на власний розсуд. За даними ЗМІ, до схеми може бути причетний колишній радник Офісу президента.

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Група працівників державної компанії "Укрзалізниця" під час війни здійснили махінацію з закупівлі силових трансформаторів. Прикриваючись "загрозою держбезпеці", вони влаштували угоду з компанією-продавцем, пов'язаною з Білоруссю. В підсумку, як підозрюють антикорупційники, держава втратила 94,7 млн грн. Про деталі махінації ідеться на сторінці Facebok Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

2 квітня пресслужба НАБУ повідомила про справу, яку провели спільно з Антикорупційною прокуратурою. Затримали групу підозрюваних, причетних до закупівлі силових трансформаторів за завищеними цінами.

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Фігурантів підозрюють у злочинах за кількома статтями Кримінального кодексу, серед них — ст. ч. 5 ст. 191 (заволодіння держмайном з використанням службового становища). Якщо їх визнають винними, то можуть покарати тюремним ув'язненням на термін від 7 до 12 років.

Антикорупційники опублікували світлини з моменту затримання і вказали, що громадянам незабаром оберуть запобіжний захід.

Справа НАБУ — затримані та правоохоронці Фото: НАБУ Справа НАБУ — затримані всередині авто правоохоронців Фото: НАБУ

Ім'я підозрюваних НАБУ не вказує. Однак видання "Слово і діло" стверджує з посиланням на власні анонімні джерела в правоохоронних органах, що серед фігурантів може бути колишній радник офісу президента та співробітник одного з підрозділів СБУ Артем Шило.

Справа НАБУ — ексрадник офісу президента Артем Шило Фото: Скриншот

Справа НАБУ — деталі махінацій на "Укрзалізниці"

Згідно з даними розслідування, ідеться про закупівлю силових трансформаторів для "Укрзалізниці", до яких була причетна група неназваних посадовців. Щоб здійснити закупівлю, оголосили тендер у системі "Прозорро", — розповіли в НАБУ. Однак тендер не відбувся внаслідок дій лідера угрупування.

Неназваний "лідер" посприяв укладанню угоди поза державною системою. Для цього він влаштував отримання "Укрзалізницею" спеціального листа, в якому вказувалось, що закупівля потрібна у зв'язку із "загрозою державній безпеці". Завдяки цьому компанія погодилась на угоду з підприємством, яке контролюється громадянином Білорусі.

В підсумку "Укрзалізниця" отримала силові трансформатори за удвічі завищеною ціною, — ідеться у повідомленні антикорупційників. Внаслідок цього орієнтовні збитки держкомпанії у 2022–23 рр. — 94,7 млн грн. На майно компанії-постачальника накладено арешт. Вартість майна покриваю збитки держави частково — це 53 млн грн.

Артем Шило — деталі біографії

Артем Шило, про якого "Слово і Діло" згадує у контексті справи про силові трансформатори, з 2021 по літо 2022 був радником офісу президента. У серпні 2022 року він звільнився з офісу і очолив підрозділ СБУ — головне управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. У листопаді 2022 року розслідувачі Bihus.info зацікавились діяльністю чоловіка: зняли сюжет, у якому ішлося про гральний бізнес та майно на суму 4 млн дол., походження якого складно пояснити.

У березні 2024 року Шило був звільнений з посади очільника підрозділу, але залишився працювати в структурі СБУ — про це написало видання Forbes Ukraine.

Нагадуємо, у березні НАБУ повідомляло про викриття групи зловмисників, які вкрали 14 млн грн на ремонті школи. Крім того, антикорупційники здійснили рейд у Фінляндію, де затримали осіб, які відмили на закупівлях для ЗСУ майже 6 млн євро.