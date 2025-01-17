Нардеп получил подозрение в хищении 140 млн грн "Укрзализныци": в СМИ назвали фамилию

Нардеп и его сообщник разработали схему, которая предусматривала поставки продукции АО "Укрзализныця" по завышенным ценам. Действия депутата квалифицированы как присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а по делу он проходит как организатор.

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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении народному депутату в соорганизации завладения средствами АО Укрзализныця при закупке кабельно-проводниковой продукции. Всего о подозрении сообщено 8 лицам, рассказывает пресс-служба САП без указания фамилий лиц.

По информации правоохранителей, следствие считает действующего нардепа одним из организаторов завладения средствами АО "Укрзализныци" при закупке кабельно-проводниковой продукции. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного следствия установлено, что нардеп, используя свое влияние, препятствовал деятельности предпринимателя для привлечения его к реализации противоправной схемы. Позже они оба разработали преступную схему завладения средствами АО "Укрзализныця" при поставке продукции по завышенным ценам.

"Для реализации преступления лица вступили в сговор с членами другой организованной группы, в состав которой входило должностное лицо АО "Укрзализныця" и другие лица, осуществлявшие неформальный контроль за деятельностью общества. Некий бэк-офис, который организовали члены второй организованной группы, позволял осуществлять неформальный контроль за деятельностью предприятия, а при условии уплаты участникам группы части денежных средств помогал устранять препятствия и обеспечивать принятие решений, в частности относительно победы подконтрольных предпринимателю компаний в закупках Укрзализныци", — добавили в прокуратуре.

Это привело к тому, что в течение 2021-2022 годов в закупках Укрзализныци на поставку кабельно-проводниковой продукции победу одержали два предприятия, подконтрольные нардепу и предпринимателю. С применением различных схем по увеличению стоимости продукции, мужчины реализовали ее Укрзализныце по значительно более высоким ценам. Это нанесло "Укрзализныце" ущерб на сумму более 140 млн грн.

При этом нардеп для решения вопросов использовал свой статус и связи. Кроме того, получал теневые "дивиденды" от реализации преступной схемы.

В САП не назвали фамилии участников схемы, журналисты их узнали. В частности, Олег Новиков отметил, что соорганизатором хищений на АО "Укрзализныця" является народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Виктор Бондарь.

По информации Олега Новикова, соорганизаторами нардепа являются столичный предприниматель Владимир Котляр и бывший первый заместитель начальника филиала "Центр обеспечения производства" УЗ Алексей Онисимюк. Ранее, добавил журналист, в этом деле сообщать о подозрении работнику СБУ Артему Шилу.

Напомним, 3 апреля 2024 года НАБУ объявило подозрение семерым фигурантам дела о хищении средств в АО "Укрзализныця". Среди фигурантов — экс-советник Офиса президента Артем Шило. Позже Высшим антикоррупционным судом он был арестован.