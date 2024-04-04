ВАКС арештував ексрадника Офісу президента, підозрюваного у крадіжці 182 млн грн (відео)

Артем Шило арештований на 30 днів з правом виходу під заставу. Адвокат фігуранта заявив, що за нього хотіли б поручитись два Герої України.

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Ексрадника офісу президента і ексголову одного з фінансових департаментів СБУ Артема Шила арештували з правом виходу під заставу. Під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) прокурори розповіли про прізвисько, яким спільники називали підозрюваного. Також стало відомо, що він мав можливість вільно виїздити до Польщі. Деталі справи розкрадань в АТ "Укрзалізниця" озвучені під час онлайн-трансляції засідання ВАКС.

Суддя ВАКС Катерина Сікора вислухала прокурорів, які обґрунтовували потребу арештувати підозрюваного Шила, який працював у СБУ та ОП і, як підозрюють, причетний до крадіжки 182 млн грн. Вислухала також його адвокатів — вони заявили, що підзахисного хотіли б взяти на поруки два Герої України (імена не вказані).

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В підсумку суддя прийняла рішення про арешт фігуранта до 31 травня. Втім, чоловік може опинитись на волі, якщо сплатить заставу у розмірі 30 млн грн.

Під час судового засідання стали відомі деякі деталі справ, до яких може бути причетний Артем Шило. Зокрема, з'ясувалось, що загальна сума, яку могло вкрасти угрупування, досягає 182 млн грн. Крім того, прокурори повідомили, що ексрадник ОП мав прізвисько "Маск": встановили це за контекстом розмов членів угрупування.

Також у ефірі трансляції пролунало, що ексрадник ОП час від часу мав можливість виїздити до Польщі. Для цього він подавав рапорт голові СБУ Василю Малюку.

"Прокурор САП додає, що у Шила був певний статус у Польщі, який дозволяв йому перебувати на території країни. Окрім того, у нього були частки в деяких польських фірмах", — навели фрагмент виступу у залі суду у соцмережі X (Twitter).

Серед іншого, стало відомо, що поза заробітною платою, Шило мав дохід у розмірі 7 млн грн. Його дружина має бізнес у сфері краси, при чому її прибутки "різко зросли" після певних змін у кар'єрі чоловіка.

Справа Артема Шила — деталі від НАБУ

Зазначимо, про викриття угрупування, яке, на думку силовиків, обкрадало АТ "Укрзалізницю", стало відомо 2 квітня. НАБУ і САП розповіли, що затримали членів угрупування, які влаштували махінацію під час купівлі силових трансформаторів. Для цього лідер на підставі "загроз безпеці" посприяв укладанню угоди з компанією, власником якої є громадянин Білорусі. В підсумку ціна трансформаторів зросла удвічі, а держава втратила 94,8 млн грн.

3 березня НАБУ і САП додали деталі щодо справи. Зокрема вказали, що угрупування складалось з сімох осіб. Його очолював лідер, який у минулому був радником Офісу президента та керівником управління СБУ з фінансової безпеки та фінансового тероризму. Журналісти з посиланням на джерела в правоохоронних органах розповіли, що цією особою може бути Артем Шило.

Артем Шило — 33 річний працівник СБУ, який з 2021 по 2022 рік дійсно працював радником ОП. Після цього перейшов на посаду в СБУ — очолив головне управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. У березні 2024 року — звільнений з посади, але не з СБУ. При цьому саме у березні НАБУ повідомило про викриття іншої махінації в "Укрзалізниці": підозрювані вкрали більш як 100 млн грн на закупівлі силових кабелів. Пресслужба відомства 3 квітня прямо вказала, що до цієї махінації причетний лідер угрупування.

Нагадуємо, НАБУ займається розслідуваннями у сфері закупівель для потреб ЗСУ. У одній зі справ, в якій відмивали 6 млн євро, працівники з'їздили у Фінляндію, де затримали одного з підозрюваних.