Зловживання на закупівлях: НАБУ проводить обшуки у керівництва УЗ, – ЗМІ

За даними журналістів, слідчі дії відбуваються у кабінеті голови "Укрзалізниці" Євгена Лященка, який був призначений на цю посаду кілька місяців тому.

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Співробітники Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до керівництва "Укрзалізниці". Про це 30 травня повідомило видання "Українська правда" із посиланням на свої джерела у правоохоронних органах.

Як стверджують журналісти, причиною стало ймовірне зловживання на закупівлях.

При цьому портал "Главком" додав, що слідчі дії ведуться безпосередньо в кабінеті голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященка, який отримав цю посаду близько двох місяців тому. У виданні підтвердили, що ініціатором обшуків є НАБУ.

За даними ЗМІ, голову УЗ підозрюють у причетності до схеми запровадження "відкатів" на тендерах. Повідомляється, що безпосереднім організатором є людина з оточення Лященка.

У публікації також йдеться про те, що наглядова рада має намір найближчим часом скликати засідання, на якому буде розглянуто питання усунення Євгена Лященка з посади керівника УЗ.

Нагадаємо, що Євген Лященко став новим головою правління державної компанії "Укрзалізниця" 21 березня. Розпорядження про призначення на 2 роки Лященко видав Кабінет Міністрів України.

Ще ми писали про те, що 8 травня заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов закликав призупинити відвантаження зерна до порту Ізмаїл на місяць через критичне скупчення завантажених вагонів.

Раніше, 18 квітня, СБУ також повідомили про викриття злочинної схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон, організовану співробітником компанії "Укрзалізниця". Чоловік облаштував "уклоністам" спеціальне місце у вентиляції пасажирського вагона поїзда.