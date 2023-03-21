Євген Лященко став новим головою "Укрзалізниці": що про нього відомо

Новому голові "УЗ" поставили кілька завдань — розвинути експорт, продовжувати реформи та вивести компанію на беззбитковий рівень. Попередній керівник компанії Олександр Камишин обійняв посаду голови Мінстратегпрому.

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Євген Лященко став новим головою правління держкомпанії "Укрзалізниця". Про це повідомив у Facebook 21 березня міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Розпорядження про призначення Лященка на 2 роки видав Кабінет Міністрів України. Перед новим главою "УЗ" поставили 3 головні завдання:

продовження реформи компанії — виділення окремих бізнес-вертикалей відповідно до сфери діяльності (пасажирська, вантажна, виробнича та інфраструктурна) та відповідність європейському законодавству у питаннях безпеки й інклюзивності;

виконання інвестиційної програми — розвиток експортних шляхів і створення необхідної інфраструктури, електрифікація необхідних залізничних ділянок;

виведення компанії на беззбитковість.

За даними міністра, вже прийнято план необхідних заходів для виконання завдань, покладених на Лященка. Попередній голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин за рішенням Верховної Ради став міністром із питань стратегічних галузей промисловості України.

Ким був Євген Лященко до голови правління "Укрзалізниці"?

До призначення головою правління "УЗ" Євген Лященко обіймав посаду члена правління та відповідав за фінансовий блок у компанії.

Кубраков зазначив, що у 2022 році за участю Лященка було запроваджено низку революційних змін на залізниці. Як приклад, міністр навів перехід на прямі контакти з виробниками енергоресурсів.

"Завдяки цьому заощадили для держави мільярди гривень. [Також було] перенесення виплат за двома випусками єврооблігацій на загальну суму $895 мільйонів (вдалося зберегти фінансову стабільність за останні два роки)", — підсумував Кубраков.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" з 19 лютого додала нові пасажирські потяги до Польщі, один із них рухається по маршруту "Харків, Київ — Перемишль", а інший — шляхом "Київ — Варшава, Хелм".

Держкомпанія 21 лютого обіцяла розпочати програму "Залізна українізація" для позбавлення залізничних станцій та об'єктів імперських і російських назв.