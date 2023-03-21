Від залізниці — до оборонного замовлення. Олександр Камишін очолив Мінстратегпром

Парламент 21 березня призначив нового міністра, який відповідатиме за стратегічні галузі промисловості. Що відомо про нового керівника та чим займатиметься це міністерство.

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Верховна рада у вівторок, 21 березня 2023 року, підтримала кандидатуру Олександра Камишіна на посаду нового міністра Міністерства стратегічної промисловості, за його призначення проголосували 312 депутатів. Колишнього міністра Павла Рябікіна звільнили з посади 20 березня. Фокус дізнався, чим відомий новий голова Мінстратегпрому та чим займатиметься Мінстратегпром за нового глави — колишнього топменеджера УЗ.

Криза-менеджер нашого часу

2021 року збитки "Укрзалізниці" становили 12 млрд грн, тоді так виручка була на рівні 75,2 млрд грн, а боргів — 34 млрд. У компанії почалися проблеми з обслуговуванням кредитів. Уже влітку 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ситуація в державній компанії загрожує національній безпеці.

Очоливши компанію на постійній основі, Олександр Камишін одразу взявся за нововведення в УЗ. Наприклад, лише через шість днів після свого призначення він підвищив тарифи на вантажні перевезення. Потім були ще два етапи підвищення: у вересні 2021 року тарифи на вантажоперевезення зросли на 8%, у січні 2022 — на 20%, у липні 2022 — на 70%.

Водночас, як розповів Олександр Камишін в інтерв'ю виданню Forbes наприкінці лютого 2023 року, УЗ за підсумками 2022 року перевезла 150 млн т вантажів — удвічі менше, ніж у довоєнні роки.

"Основна причина — вантажів у країні через війну поменшало. Деякі підприємства опинилися в окупації, деякі були зруйновані, деякі були змушені зупиняти виробництво через розрив постачань і відсутність електрики", — зазначав він.

Але підвищення тарифів на вантажоперевезення все-таки дало свої плоди. Уже у 2022 році "Укрзалізниця" починала з прибутком 460 млн грн. Виторг від вантажних перевезень зріс до 72 млрд грн, а від пасажирських — до 6,2 млрд грн. Далі — більше: на 2022 рік Олександр Камишін озвучував плани щодо отримання 1,7 млрд грн чистого прибутку за виручки 102 млрд грн. Але всі плани порушила повномасштабна війна.

Перші 100 днів війни УЗ на 100% була зайнята виконанням державної функції, каже Камишін. Першочерговим завданням компанії стала безплатна евакуація мільйонів українців.

"Під час війни фінансові результати, бізнес-завдання мають набагато меншу вагу, ніж державні", — зазначав він.

Через війну компанія зазнавала збитків по 3 млрд грн щомісяця. За підсумками року УЗ отримала 11 млрд грн чистих збитків. А у 2023 році, згідно з фінансовим планом, збитки становитимуть близько 20,2 млрд грн за амбітної інвестиційної програми на 50 млрд грн.

Що таке Мінстратегпром, яке очолив Камишін

Ще 18 березня 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що колишнього голову правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна хочуть бачити на посаді міністра стратегічних галузей промисловості. Міністерство з листопада 2021 року очолював Павло Рябікін, але 21 березня народні депутати на посаду міністра призначили Камишіна.

Але Павло Рябікін без роботи надовго не залишиться. За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Павла Рябікіна після відставки призначать послом України в Китаї.

"Це навіть органічно буде, якщо саме чинний міністр із відомства, яке займається стратегічними галузями промисловості, поїде в Китай, в ОП його підтримують", — пише видання "Телеграф".

Міністерство стратегічних галузей промисловості створив Кабмін України влітку 2020 року. Як повідомляла пресслужба уряду, створення нового міністерства дозволить забезпечити сталий розвиток стратегічних галузей промисловості, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до державного бюджету, забезпечить розвиток регіонів. А першочерговим пріоритетом відомства було позначено оборонну високотехнологічну галузь.

Проте головним напрямом роботи міністерства було функціонування "Укроборонпрому". За його створення не приховували, що саме контроль над оборонною галуззю — ключове завдання Мінстратегпрому. Як пише видання ZN.ua, Мінстратегпром має забезпечити реформу державного концерну "Укроборонпром" і систему експортного контролю товарів військового та подвійного призначення, створити в державі повний цикл виробництва критично важливих товарів, реалізувати концепцію імпортозаміщення в ОПК, запровадити нову систему фінансування дослідно-конструкторських робіт для розробки та виготовлення сучасних зразків зброї, створити умови для розвитку виробництва високотехнологічної продукції та ін.

Очевидно, що на цьому етапі міністерство більшу частину озвучених раніше завдань ще не реалізувало. Тож тепер цими питаннями займеться вже новий керівник Олександр Камишін.

Нагадаємо, 21 лютого "Укрзалізниця" оголосила про початок трирічної програми "Залізна українізація ". Її мета — повністю позбутися імперських і російських назв на будь-яких об'єктах залізничного транспорту.

Ще Фокус розповідав, що в січні 2023 року в Україні протестували перший швидкісний потяг "Інтерсіті+", де було встановлено термінал супутникового інтернету Starlink. Під час руху потяга маршрутом Київ — Харків безперебійний доступ до інтернету вдалося забезпечити на 96,7% колії, а швидкість прийому-передачі даних склала 65,7 Мбіт/с.