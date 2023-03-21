От железной дороги – к оборонному заказу. Александр Камышин возглавил Минстратегпром

Парламент 21 марта назначил нового министра, который будет отвечать за стратегические отрасли промышленности. Что известно о новом руководителе и чем будет заниматься это министерство.

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Верховная рада во вторник, 21 марта 2023 года поддержала кандидатуру Александра Камышина на пост нового министра Министерства стратегической промышленности, за его назначение проголосовали 312 депутатов. Прежний министр Павел Рябикин был освобожден с должности 20 марта. Фокус узнал, чем известен новый глава Минстратегпрома и чем будет заниматься Минстратегпром при новом главе — бывшем топ-менеджере УЗ.

Кризис-менеджер нашего времени

В 2021 году убытки "Укрзалізниці" составили 12 млрд грн., тогда так выручка была на уровне 75,2 млрд грн, а долгов — 34 млрд. У компании начались проблемы с обслуживанием кредитов. Уже летом 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ситуация в государственной компании угрожает национальной безопасности.

Возглавив компанию на постоянной основе, Александр Камышин сразу взялся за нововведения в УЗ. Например, всего через шесть дней после своего назначения он повысил тарифы на грузовые перевозки. Затем последовали еще два этапа повышений: в сентябре 2021 года тарифы на грузоперевозки выросли на 8%, в январе 2022 — на 20%, в июле 2022 — на 70%.

Бывший топ-менеджер УЗ Александр Камишин возглавил Минстратегпром Фото: Facebook/Укрзалізниця

При этом, как рассказал Александр Камышин в интервью изданию Forbes в конце февраля 2023, УЗ по итогам 2022 года перевезла 150 млн т грузов — вдвое меньше, чем в довоенные годы.

"Основная причина – грузов в стране из-за войны стало меньше. Некоторые предприятия оказались в оккупации, некоторые были разрушены, некоторые были вынуждены останавливать производство из-за разрыва поставок и отсутствия электричества", — отмечал он.

Но повышение тарифов на грузоперевозки все таки принесло свои плоды. Так, уже 2022 год "Укрзалізниця" начинала с прибылью 460 млн грн. Выручка от грузовых перевозок выросла до 72 млрд грн, а от пассажирских – до 6,2 млрд грн. Дальше — больше: на 2022 год Александр Камышин озвучивал планы по получению 1,7 млрд грн чистой прибыли при выручке 102 млрд грн. Но все планы нарушила полномасштабная война.

Так, первые 100 дней войны УЗ на 100% была занята выполнением государственной функции, говорит Камышин. Первоочередной задачей компании стала бесплатная эвакуация миллионов украинцев.

Выручка от пассажирских перевозок во время правления Александра Камышина выросла до 6,2 млрд грн Фото: Facebook/Укрзалізниця

"Во время войны финансовые результаты, бизнес-задачи имеют гораздо меньший вес, чем государственные", – отмечал он.

Из-за войны компания несла убытки по 3 млрд грн ежемесячно. По итогам 2022 года УЗ получила 11 млрд грн чистого убытка. А в 2023 году, согласно финансовому плану, убытки составят около 20,2 млрд грн, при амбициозной инвестиционной программе на 50 млрд грн.

Что такое Минстратегпром, которое возглавил Камышин

Еще 18 марта 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что бывшего председателя правления "Укрзалізниці" Александра Камышина хотят видеть на должности министра стратегических отраслей промышленности. Министерство с ноября 2021 года возглавлял Павел Рябикин, но 21 марта 2023 года народные депутаты на должность министра назначили Камышина.

Но Павел Рябикин без работы надолго не останется. Так, по информации нардепа Алексея Гончаренко, Павла Рябикина после отставки назначат послом Украины в Китае.

"Это даже органично будет, если именно действующий министр по ведомству, занимающемуся стратегическими отраслями промышленности поедет в Китай, в ОП его поддерживают", — пишет издание Телеграф.

Министерство стратегических отраслей промышленности было создано Кабмином Украины летом 2020 года. Как сообщала пресс-служба правительства, создание нового министерства позволит обеспечить устойчивое развитие стратегических отраслей промышленности, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в государственный бюджет, обеспечит развитие регионов. А первоочередным приоритета ведомства была обозначена — оборонная высокотехнологическая отрасль.

Контроль над оборонной отраслью — ключевая задача Минстратегпрома Фото: Державний концерн "Укроборонпром"

Однако главным направлением работы министерства было функционирование "Укроборонпрома". При его создании не скрывали, что именно контроль над оборонной отраслью — ключевая задача Минстратегпрома. Как пишет издание ZN.ua, Минстратегпром должен обеспечить реформу государственного концерна "Укроборонпром" и систему экспортного контроля товаров военного и двойного назначения, создать в государстве полный цикл производства критически важных товаров, реализовать концепцию импортозамещения в ОПК, ввести новую систему финансирования опытно-конструкторских работ для разработки и изготовления современных образцов оружия, создать условия для развития производства высокотехнологичной продукции и т.д.

Очевидно, что на данном этапе министерство большую часть озвученных ранее задач еще не реализовало. Так что теперь этими вопросами займется уже новый руководитель Александр Камышин.

Напомним, 21 февраля "Укрзалізниця" объявила о начале трехлетней программы "Железная украинизация". Ее цель — полностью избавиться от имперских и российских названий на любых объектах железнодорожного транспорта.

Еще Фокус рассказывал, что в январе 2023 года в Украине протестировали первый скоростной поезд "Интерсити+", в котором был установлен терминал спутникового интернета Starlink. Во время следования поезда по маршруту Киев — Харьков бесперебойный доступ к Интернету удалось обеспечить на 96,7% пути, а скорость приема-передачи данных составила 65,7 Мбит/с.