Евгений Лященко стал новым главой "Укрзалізниці": что о нем известно

Новому главе "УЗ" поставили несколько задач — развить экспорт, продолжать реформы и вывести компанию на безубыточный уровень. Предыдущий руководитель компании Александр Камышин занял пост главы Минстратегпрома.

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Евгений Лященко стал новым главой правления госкомпании "Укрзалізниця". Об этом сообщил в Facebook 21 марта министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Распоряжение о назначении Лященко на 2 года выдал Кабинет Министров Украины. Перед новым главой "УЗ" поставили 3 главные задачи:

продолжение реформы компании — выделение отдельных бизнес-вертикалей в соответствии со сферой деятельности (пассажирская, грузовая, производственная и инфраструктурная) и соответствие европейскому законодательству в вопросах безопасности и инклюзивности;

выполнение инвестиционной программы — развитие экспортных путей и создание необходимой инфраструктуры, электрификация нужных железнодорожных участков;

выведение компании на безубыточность.

По данным министра, уже принят план необходимых мер для выполнения задач, возложенных на Лященко. Предыдущий глава "Укрзалізниці" Александр Камышин по решению Верховной Рады стал министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Кем был Евгений Лященко до главы правления "Укрзалізниці"?

До назначения главой правления "УЗ" Евгений Лященко занимал должность члена правления и отвечал за финансовый блок в компании.

Кубраков отметил, что в 2022 году при участии Лященко был введен ряд революционных изменений на железной дороге. В качестве примера министр привел переход на прямые контакты с производителями энергоресурсов.

"Благодаря этому сэкономили для государства миллиарды гривен. [Также был] перенос выплат по двум выпускам еврооблигаций на общую сумму $895 миллионов (удалось сохранить финансовую стабильность за последние два года)", — заключил Кубраков.

Напомним, что "Укрзализныця" с 19 февраля добавила новые пассажирские поезда в Польшу, один из них следует по маршруту "Харьков, Киев — Перемышль", а другой — по пути "Киев — Варшава, Хелм".

Госкомпания 21 февраля обещала начать программу "Железная украинизация" для избавления железнодорожных станций и объектов от имперских и российских названий.