Злоупотребления с закупками: НАБУ проводит обыски у руководства УЗ, – СМИ

По данным журналистов, следственные действия проходят в кабинете главы "Укрзалізниці" Евгения Лященко, который был назначен на эту должность несколько месяцев назад.

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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками к руководству "Укрзалізниці". Об этом 30 мая сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Как утверждают журналисты, причиной тому стало предполагаемое злоупотребление с закупками.

При этом портал "Главком" добавил, что следственные действия ведутся непосредственно в кабинете главы правления "Укрзалізниці" Евгения Лященко, который получил эту должность около двух месяцев назад. В издании подтвердили, что инициатором обысков является НАБУ.

По данным СМИ, председателя УЗ подозревают в причастности к схеме введения "откатов" на тендерах. Сообщается, что непосредственным организатором является человек из окружения Лященко.

В публикации также говорится, что наблюдательный совет намерен в ближайшее время созвать заседание, на котором будет рассмотрен вопрос отстранения Евгения Лященко от должности руководителя УЗ.

Напомним, что Евгений Лященко стал новым главой правления государственной компании "Укрзалізниця" 21 марта. Распоряжение о назначении Лященко на 2 года выдал Кабинет Министров Украины.

Еще мы писали о том, что 8 мая заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзалізниці" Валерий Ткачев призвал приостановить отгрузку зерна в порт Измаил на месяц из-за критического скопления загруженных вагонов.

Ранее, 18 апреля, в СБУ также сообщили о разоблачении преступной схемы незаконного выезда мужчин за границу, организованную сотрудником компании "Укрзалізниця". Мужчина обустроил "уклонистам" специальное место в вентиляции пассажирского вагона поезда.