$2,5 тыс. за билет: проводник "Укрзалізницi" незаконно вывозил мужчин в Польшу, — СБУ (видео)

Сотрудник компании оборудовал в своем купе специальный тайник для уклонистов, как отметили в спецслужбе. В нем украинец должен был скрываться во время прохождения пограничного контроля.

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Служба безопасности Украины выкрыла очередную преступную схему, которая связана с незаконным выездом мужчин за границу. Об этом сообщили в ведомстве 18 апреля.

Речь идет про сотрудника компании "Укрзалізниця". Он наладил "систему" вывоза мужчин призывного возраста за пределы Украины и обустроил им специальное место в вентиляции пассажирского вагона поезда.

Работал проводник на маршруте Запорожье — Перемышль и за свои услуги он брал значительную сумму денег.

"Чтобы скрытно вывозить своих клиентов за пределы Украины, сотрудник оборудовал специальный тайник в вентиляционной системе купе проводника. В этой замкнутой технологической полости уклонисты должны прятаться во время прохождения пограничного паспортного контроля. За один рейс в тайнике мог поместиться один человек в свернутом состоянии, — рассказали в СБУ.

Стоимость незаконной "услуги" составляла 2,5 тысячи долларов и сумма зависела от срочности "побега" и расписания поезда.

Контрразведчикам украинской спецслужбы удалось узнать об этом. Проводника задержали на пункте пропуска "Мостицкая-2", когда он перевозил через границу очередного уклониста.

"В настоящее время задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК ("Незаконная переправка лиц через государственную границу") Украины. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности", — добавили в СБУ.

Напомним, 14 апреля адвокат сообщал, что мужчины могут беспрепятственно выезжать из Украины, но есть нюанс. Пограничникам понадобится заключение военно-врачебной комиссии о том, что человек снят с воинского учета.