Мужчины могут беспрепятственно выезжать из Украины, но есть нюанс, — адвокат (видео)

Для того, чтоб мужчины от 18 до 60 лет смогли вполне законно пересечь границу, им понадобится заключение военно-врачебной комиссии о том, что человек снят с воинского учета.

Related video

Украинцы, которых сняли с воинского учета, могут беспрепятственно выезжать из страны. Об этом рассказал адвокат и председатель профсоюза "Украинский независимый фонд юристов" Ростислав Кравец в эфире телеканала "Киев" в пятницу, 14 апреля.

По его словам украинцы, которых сняли с воинского учета, могут выехать из Украины. Но и тут нужно выполнить необходимые правила. Так, обязательно нужно иметь с собой определенные документы.

"Вы берете военный билет, заключение военно-врачебной комиссии о том, что вы сняты с военного учета в связи с тем, что вы непригодны для военной службы и спокойно едете на границу", — сказал Кравец.

Адвокат также напомнил украинцам, что пересекать границу нужно с загранпаспортом.

Напомним, 3 апреля в Госпогранслужбе рассказали, что украинцы, выехавшие за границу, начали массово возвращаться домой — поток на въезд в Украину почти вдвое больше, чем на выезд. Ведомство было вынуждено увеличить количество персонала на пограничных пунктах из-за желающих вернуться в Украину накануне пасхальных праздников.

Кроме того в конце марта украинские пограничники рассказали, что желающих незаконно покинуть Украину стало меньше. По словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко, ранее пограничники задерживали 60-70 человек в сутки. Чаще всего это были мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.