Задерживают до 30 человек каждый день: желающих незаконно покинуть Украину стало меньше, — ГПСУ

По словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко, ранее пограничники задерживали 60-70 человек в сутки. Чаще всего это были мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

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Количество людей, которые пытались незаконно покинуть Украину с начала полномасштабного вторжения РФ, стало меньше. Так, ежедневно задерживают от 20 до 30 человек. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время телемарафона.

По его словам, в прошлом году в это же время пограничники задерживали по 60, а иногда даже 70 человек в сутки. Они пытались группами пересечь границу незаконно. Чаще всего это были мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которым запрещен выезд из страны.

"После 24 февраля 2022 года на государственной границе мы начали фиксировать определенное увеличение попыток незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста", — отметил Демченко.

Также он заявил, что сейчас количество желающих незаконно попасть в другую страну уменьшилось в два раза.

"Это и по "зеленому участку" границы, то есть вне пунктов пропуска", — отметил Демченко.

Также он заявил, что Пограничная служба противодействует и незаконному пересечению границы и на пунктах пропуска.

"Когда граждане следуют через пункты пропуска, то есть на легальных каналах въезда-выезда, но пытаются использовать поддельные документы", — сказал Демченко.

Напомним, что 7 марта в ГПСУ рассказали, сколько людей пытались незаконно выехать из Украины. По словам Демченко, больше всего попыток покинуть страну за пределами пунктов попуска было зафиксировано на границе Украины с Румынией и Молдовой.

Также сообщалось, что 26 марта Демченко заявил, что сбежавших из Украины мужчин вернут в страну. Украинские пограничники сотрудничают с коллегами в ЕС и Молдове, поэтому в любом случае беглецов привлекут к ответственности. В Госпогранслужбе вспомнили историю жителя Буковины, который хотел бежать в Румынию через реку Тиса и утонул.

Кроме того, в марте 2022 года сын и внук Софии Ротару пытались незаконно покинуть Украину, переплыв в Молдову на лодке. 7 марта прошлого года Пограничная служба на украинско-молдавской границе в городе Могилев-Подольск задержала группу из 9 человек. Среди задержанных были сын Софии Ротару Руслан и внук Анатолий Евдокименко.