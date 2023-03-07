Легче не становится: в ГПСУ рассказали, сколько людей пытались незаконно выехать из Украины

По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, больше всего попыток покинуть страну за пределами пунктов попуска было зафиксировано на границе Украины с Румынией и Молдовой.

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С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали более 15 тысяч лиц, нарушивших правила пересечения государственной границы. Об этом сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко на брифинге 7 марта.

"На данный момент существенно не уменьшается количество нарушителей, которые пытаются незаконно пересечь границу, в том числе и за пределами пунктов пропуска", — отметил Демченко.

Спикер отметил, что больше всего подобных попыток было зафиксировано на участках границы с Румынией и Молдовой. За время полномасштабной войны на зеленом участке границы правоохранители задержали более 11 тысяч таких нарушителей.

Кроме того, примерно 4 тысячи 100 граждан были задержаны при попытке покинуть пределы страны, прибегая к использованию поддельных документов или иных незаконных схем. Подобные случаи преимущественно фиксируются на границе с Венгрией и Польшей.

[ + – ] Андрей Демченко о незаконном пересечении границы (10:58)

Андрей Демченко подчеркнул, что нарушителям правил пересечения государственных границ грозит административная ответственность, а в некоторых случаях еще и уголовная.

Для минимизации подобных инцидентов предпринимаются соответствующе меры, в частности разоблачаются группы, которые способствуют незаконному выезду граждан. На данный момент правоохранители начали более 2000 криминальных производств.

Напомним, что по данным ГПСУ, с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть страну. Из них 15 погибли при попытках пересечь границу через водоемы или горную местность.

В пресс-центре ГПСУ Украины сообщали, что вечером 28 февраля пограничники задержали четверых мужчин при попытке незаконно пересечь границу Украины с Молдовой. Нарушители были выявлены при помощи тепловизора.

Ранее, 16 февраля, в Госпогранслужбе также сообщали, что четверо мужчин пытались покинуть страну на надувном матрасе через реку Прут. По данным ведомства, правонарушители направлялись в Румынию.

По данным спикера ГПСУ Андрея Демченко, почти 30 украинских чиновников пытались незаконно покинуть пределы страны с момента действия соответствующего запрета. Демченко отметил, что они все не подпадали под категорию граждан, которым разрешен выезд за границу во время действия военного положения.