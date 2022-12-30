В 2022 году 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, — ГПСУ

По информации пограничников, за год при попытке пересечь границу погибли 15 мужчин. Из них 12 утонули, а тела еще троих обнаружили в горах.

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Украинские пограничники сообщили, что с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли. При этом было зафиксировано 410 тщетных попыток подкупа сотрудников пограничной службы на сумму более 4,9 млн гривен. Такие цифры приводит пресс-служба ГПСУ.

Сообщается, что с начала полномасштабной войны против Украины было начато более 2100 уголовных производств по факту незаконного пересечения границы. В это число входят 430 случаев незаконной переправки лиц за рубеж, 1650 случаев подделки документов, более 20 — уклонение от призыва.

Из более 950 лиц, которым были объявлено о подозрении в совершении этих преступлений, более 350 граждан уже привлечены к уголовной ответственности.

Отдельно были упомянуты случаи гибели граждан, которые пытались пересечь границу через трудно проходимые места. Пограничники отметили, что ГПСУ было зафиксировано 115 случаев гибели — 12 человек были обнаружены утопленниками на украинско-румынском речном участке границы, и трех мужчин нашли в горах.

Ранее сообщалось, что после введения военного положения наиболее частыми нарушителями на границе стали мужчины, которые подлежат призыву. В ГПСУ напомнили, что уклонисты от воинского призыва могут получить до 5 лет лишения свободы, а подделка документов чревато тюремным заключением сроком до 8 лет.

Министр экономики Юлия Свириденко 27 декабря заявила, что украинское правительство планирует разрешить гражданам Украины призывного возраста, которые имеют бронирование от мобилизации, выезжать за границу в зарубежные командировки. Выехать за рубеж смогут граждане, которые работают в государственном секторе или на оборонных предприятиях.