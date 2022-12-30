2022 року 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, — ДПСУ

За інформацією прикордонників, за рік під час спроби перетнути кордон загинули 15 чоловіків. З них 12 потонули, а тіла ще трьох виявили у горах.

Related video

Українські прикордонники повідомили, що з початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 із них загинули. При цьому було зафіксовано 410 марних спроб підкупу співробітників прикордонної служби на суму понад 4,9 млн. гривень. Такі цифри наводить пресслужба ДПСУ.

Повідомляється, що з початку повномасштабної війни проти України було розпочато понад 2100 кримінальних проваджень за фактом незаконного перетину кордону. До цього числа входять 430 випадків незаконного переправлення осіб за кордон, 1650 випадків підробки документів, понад 20 — ухилення від призову.

З понад 950 осіб, яким було оголошено про підозру у скоєнні цих злочинів, понад 350 громадян уже притягнуто до кримінальної відповідальності.

Окремо було згадано випадки загибелі громадян, які намагалися перетнути кордон через важко прохідні місця. Прикордонники зазначили, що ДПСУ було зафіксовано 115 випадків загибелі — 12 людей було виявлено утопленими на українсько-румунській річковій ділянці кордону і трьох чоловіків знайшли в горах.

Раніше повідомлялося, що після введення військового стану найчастішими порушниками на кордоні стали чоловіки, які підлягають призову. У ДПСУ нагадали, що ті, хто ухиляється від військового призову можуть отримати до 5 років позбавлення волі, а підробка документів може призвести до тюремного ув'язнення терміном до 8 років.

Міністр економіки Юлія Свириденко 27 грудня заявила, що український уряд планує дозволити громадянам України призовного віку, які мають бронювання від мобілізації, виїжджати за кордон у закордонні відрядження. Виїхати за кордон зможуть громадяни, які працюють у державному секторі чи на оборонних підприємствах.