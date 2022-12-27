Чоловіків в Україні можуть почати випускати за кордон: що вигадали в Кабміні

Чоловікам призовного віку буде дозволено виїжджати у відрядження. Залишити Україну зможуть особи, які працюють у державному секторі або на оборонних підприємствах.

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Український уряд планує дозволити громадянам України призовного віку, які мають бронювання від мобілізації, виїжджати за кордон у закордонні відрядження. Як розповіла в інтерв'ю Forbes міністерка економіки Юлія Свириденко, таке рішення буде ухвалено найближчим часом.

За словами міністерки, уряд країни відмовився від програми "ЄВідрядження", у межах якої українським чоловікам призовного віку дозволялося виїжджати за кордон у відрядження на сім днів. Програма передбачала можливість поїздки за кордон фізичним особам-підприємцям і юридичним особам, які відповідали певним умовам.

"Із урахуванням проєкту нової постанови про бронювання окрема процедура "відрядження" втратила сенс, тому що заброньовані особи зможуть безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів", — сказала Свириденко.

Рішення Кабміну ґрунтується на законопроєкті № 7687 про бронювання від мобілізації, який було ухвалено Верховною Радою на початку листопада цього року та підписано главою держави Володимиром Зеленським.

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Свириденко уточнила, що новий проєкт щодо бронювання наразі перебуває на розгляді Кабінету Міністрів. Однак поки що невідомо, на яких умовах чоловікам будуть дозволені такі відрядження. Міністерка лише зазначила, що до категорії бронювання від мобілізації потраплять особи, які працюють у державному секторі та на підприємствах, що випускають продукцію для українських збройних сил і мають критично важливе значення для економіки країни.

"Дискусія в самому розпалі. Наше завдання — допомогти бізнесу, що працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках", — зазначила Свириденко.

Водночас уже заброньовані від мобілізації працівники можуть перейти на новий формат після закінчення терміну бронювання, додала міністерка.

Нагадаємо, парламент України 18 жовтня скасував призов громадян на військову службу під час воєнного стану. У записці пояснення до законопроєкту йдеться, що призовні комісії займуться постановкою на облік і медоглядом майбутніх військових.